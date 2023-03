Lyt til artiklen

Den norske prinsesse Märtha Louise og hendes forlovede Durek Verrett er ikke just kendt for at holde igen, når det kommer til at dele detaljer om deres privatliv.

Særligt har sidstnævnte, der som bekendt omtaler sig selv om shaman, ikke mange grænser for, hvad han vælger at dele med omverdenen.

Men nu er der kommet nye detaljer frem om den kontroversielle Durek Verrett – og endda fra ganske uventet hånd. Nemlig hans egen mor, som det norske Se og Hør har besøgt i Brooklyn i New York.

Det er første gang, at den knap 80-årige Veruschka Urquhart giver et interview om sin søn, der har vakt så stor opsigt på den anden side af jorden.

Til medie fortæller hun ifølge Dagbladet, at hun allerede inden hans fødsel var klar over, at der var »noget særligt« ved sønnen og hævder desuden, at hun fra en tidlig alder vidste, at hendes søn havde såkaldte »særlige kræfter«.

Durek Verrett har blandt andet påstået at kunne kurere både kræft og corona med en 'særlig medaljon'.

Det er dog tilsyneladende ikke alt, der er fryd og gammen mellem mor og søn.

Veruschka Urquhart bryder sig ikke om, hvordan sønnen har brugt sine påståede evner, men siden hun konfronterede ham med det, har der været kold luft.



»Han arbejder ikke for verden, han arbejder imod verden. Han arbejder ikke for folket, han arbejder imod folket (...) Og Durek hjælper dig ikke med at finde det guddommelige lys. Han tager dig til sit lys, hvor han kan insinuere sig selv og manipulere dig,« fortæller moderen.

Til Se og Hør meddeler Durek Verretts norske manager, Simon Eriksen Valvik, at man af hensyn til familien Verretts privatliv ikke ønsker at kommentere sagen.