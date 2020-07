Den norske prinsesse Märtha Louise har solgt sit luksuriøse sommerhus.

Sommerhuset med udsigt over Oslo-fjorden fik hun ellers i arveforskud af sin far, kong Harald.

Den 48-årige norske prinsesse satte sommerhuset Bloksberg på Hankø ved indsejlingen til Oslo-fjorden til salg i august 2018, og dermed skar hun 10 millioner norske kroner af prisen, før det til sidst blev solgt, skriver norske Børsen.

Ikke desto mindre tjener hun efter alt at dømme godt på salget.

Prisskiltet lød på 17 millioner danske kroner - svarende til 25 millioner norske kroner - men den norske kendismægler Torbjørn Ek, som stod for salget, vil ikke vil ud med den endelige salgspris.

Køberen får masser af luksus for de mange penge.

Bloksberg er 400 kvadratmeter stort og består af et hovedhus og et gæstehus. Der er i alt otte soveværelser.

Derudover er der egen bådebro og et bådehus.

Her prinsesse Märtha Louise og kæresten Durek Verrett til et af deres mange 'Prinsessen og shamanen'-foredag sidste år. Foto: Carina Johansen Vis mere Her prinsesse Märtha Louise og kæresten Durek Verrett til et af deres mange 'Prinsessen og shamanen'-foredag sidste år. Foto: Carina Johansen

Sommerhuset blev købt af Norges daværende kronprins Olav i 1947. Kong Harald arvede det efter sin far i 1991 og gav det siden til Märtha Louise i arveforskud.

Märtha Louise frasagde sig sin titel i 2002, men hun nåede sidste år frem til et forlig med kongehuset efter at have skabt en del kontroverser.

For til kongehusets utilfredshed brugte hun prinsessetitlen i forbindelse med foredragsturnéen 'Prinsessen og shamanen', som hun var på med sin kæreste, den selvudnævnte shaman Durek Verrett.

Aftalen er, at hun må kalde sig prinsesse af Norge, men når hun får penge for at arbejde, er hun bare Märtha Louise.

