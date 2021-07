Kongeskibet Dannebrog er blevet hentet tilbage af Forsvaret på dets vej mod Færøerne, hvor Dronning Margrethe i den kommende uge skal aflægge officielt besøg.

Kongeskibet forlod havnen i Sønderborg fredag 9. juli klokken 10.57, og ifølge Marine Traffic vendte det om og satte kursen tilbage mod Danmark lørdag klokken 14.

Lars Skjoldan, pressevagt ved Værnsfælles Forsvarskommando, bekræfter over for B.T., at Forsvaret ved hjælp af en slæbebåd er ved at transportere Kongeskibet tilbage til flådestationen i Frederikshavn.

»Vi kan ikke sige så meget endnu, men det skyldes en teknisk fejl, der har medført, at begge motorer har sat ud,« siger han.

Her ses Kongeskibet blive slæbt ind til havnen i Frederikshavn.

Lars Skjoldan bekræfter endvidere, at Kongeskibet blev afhentet lørdag eftermiddag cirka 60 sømil ud for Hirtshals.

»Vi bruger nu fregatten Iver Huitfeldt til at trække skibet tilbage til Frederikshavn, så vi kan undersøge, hvad der har forårsaget fejlen.«

Kongeskibet befinder sig i skrivende stund lige uden for Frederikshavn og er i havn inden længe, fortæller han videre.

Ifølge Lars Skjoldan befinder Dronning Margrethe sig ikke på skibet, selvom hun – ifølge Kongehusets kalender – skal besøge Færøerne allerede fra onsdag.

Her ses den afbrudte rute. Foto: Marine Traffic Vis mere Her ses den afbrudte rute. Foto: Marine Traffic

Heller ikke andre medlemmer af den kongelige familie befinder sig om bord.

B.T. har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, som bekræfter den afbrudte tur.



»Vi kan bekræfte, at Kongeskibet Dannebrog er sejlet til Frederikshavn grundet maskintekniske problemer. Dronningens planlagte besøg til Færøerne gennemføres fortsat.«