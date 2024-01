Snart er det hofchef Christian Schønau, der indtager rollen som hofmarskal ved Kongeparrets nye hof.

Og der bliver rig mulighed for den kommende hofmarskal til at tale arbejde hjemme i privaten.

Billed Bladet kan nemlig berette, at han privat danner par med kronprinsesse Marys tidligere hofdame, 51-årige Tanja Elise Kjærsgaard.

De to har da også arbejdet hos Kongehuset samtidig, da Tanja Elise Kjlærsgaard var hofdame for Mary fra 2007 til 2015, og Christian Schønau har været parrets hofchef siden 2010.

Og efter fjorten år i den rolle, er det nu blevet besluttet, at han skal være hofmarskal efter tronskiftet.

Efter Tanja Elise Kjærsgaard sagde farvel til sit arbejde i Kongehuset, har hun været kommunikationschef hos Maersk Container Industry.

I dag er hun kommunikationschef hos LEGO.

Tidligere har Tanja Elise Kjærsgaard været gift med musikeren Chris Minh Doky, som hun har to børn med.

Parret gik fra hinanden i 2014.

I 2015 fratrådte Tanja Elise Kjærsgaard så sin stilling som kronprinsesse Marys hofdame til fordel for chefstillingen hos Maersk - angiveligt fordi hun og Christian Schønau havde fået lidt mere end kollegiale følelser for hinanden under arbejdet på Amalienborg.

Christian Schønau får en særlig dobbeltrolle: Ud over at være hofmarskal, skal han også varetage opgaverne, som den afgående såkaldte kabinetsekretær – bindeleddet mellem Kongehuset og regeringen – varetager nu.

Dermed lyder det til, at han bliver kongeparrets absolut tætteste og mest betroede rådgiver.

Dronning Margrethe annoncerede under sin nytårstale, at hun træder tilbage efter 52 år på tronen og i stedet overlader ansvaret til sin søn og efterfølger, kronprins Frederik.