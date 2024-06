Den færøske lagmand vurderer, at kongeligt besøg på Færøerne ville være uhensigtsmæssigt på grund af strejken.

En omfattende og ugelang strejke på Færøerne spænder ben for det danske kongepars officielle besøg til øerne næste uge.

Den færøske lagmand, Aksel V. Johannesen, har besluttet at udsætte besøget på ubestemt tid, da det ikke er "hensigtsmæssigt at afholde besøg under de nuværende omstændigheder".

Det skriver det færøske landsstyre i en mail til Ritzau.

Kong Frederik og dronning Mary skulle have aflagt besøg fra den 12. til 14. juni som et led i en større rundrejse i Norden.

Kommunikationschefen i kongehuset, Lene Balleby, skriver i en pressemeddelelse, at kongeparret udtrykker "fuld forståelse" for beslutningen.

- Deres majestæter ser frem til at gennemføre det planlagte program på et senere tidspunkt, lyder det videre.

/ritzau/