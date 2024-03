Der er ingen tvivl om, at kong Haralds sygdom har optaget det norske folk.

Monarken har været syg siden en tur til Malaysia, hvor han måtte indlægges med en infektion. Mandag vendte han så tilbage til Oslo, hvor han har været indlagt på hospitalet.

Nu takker kongeparret via det norske kongehus for alle tankerne.

'Vi føler et stort behov for at takke jer for al omsorg, hjælp og støtte i forbindelse med, at kongen blev syg på vores ferie i Malaysia,' lyder det indledningsvist.

De har nemlig mærket, at det er noget, folket har tænkt over.

'Vi har mærket varmen strømme fra det norske folk i denne tid. Det store engagement har bevæget os, og styrket os. Tusind tak til alle for den omsorg, I har vist os i familien.'

Derudover lyder der også en stor tak til personalet i Malaysia.

'Når vi er hjemme i Norge, vil vi også gerne rette en stor tak til de malaysiske myndigheder og personalet på Sultanah Maliha Hospital i Langkawi. Sammen med norsk sundhedspersonale gjorde de alt, hvad de kunne, for at kongen skulle komme sig godt over sin sygdom og være klar til hjemrejsen.'

Kongen er stadig i behandling og skal snart have en pacemaker indopereret.

'Vi er meget taknemmelige over for den norske regering, Forsvaret og andre, der har hjulpet med at gøre hjemrejsen så sikker og gnidningsfri for os.'

'På Rikshospitalet er kongen nu i sagkyndig behandling. Vi takker alle, der har givet os omsorg, praktisk og sundhedsmæssig hjælp i en udfordrende situation.'