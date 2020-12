Den svenske konge har skabt stor forargelse med sin seneste offentlige udtalelse.

Det hører nemlig til sjældenhederne, at monarker offentligt kommenterer politik. Af den grund er den seneste melding fra kongehuset om håndteringen af coronavirus af særlig karakter.

I hvert fald hvis man spørger Johan T Lindwall, der er chefredaktør på det svenske medie Svensk Damtidning.

»At kongen, i sin rolle som landets overhoved, går ud og kritiserer regeringens beslutning, er meget unik. Det nærmeste, vi kommer, er tsunamien i 2004,« siger han.

Kong Carl Gustaf og dronning Sofia. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Kong Carl Gustaf og dronning Sofia. Foto: TT NEWS AGENCY

I et eksklusivt interview med SVT i forbindelse med tv-programmet 'Året med kungafamiljen' siger kong Carl Gustaf, at Sverige har fejlet deres indsats mod coronavirus.

»Jeg ser det som, at vi er mislykkedes. Vi har et stort antal, der er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider under.«

I alt er 7.800 personer indtil videre døde med coronavirus øst for Øresund, mens knap 350.000 personer er blevet konstateret smittet, siden pandemien ramte Sverige.

Ligesom mange andre steder er det noget, der har ramt Sverige og det svenske folk hård, mener kongen.

»Det svenske folk har lidt kolossalt under svære forhold. Ikke at kunne tage afsked med sine familiemedlemmer... Jeg tror, det er en tung og traumatisk oplevelse ikke at kunne tage en varm afsked,« siger kongen til SVT.

Når Johan T Lindwall sammenligner udtalelsen med tsunamien, handler det om, at kongen i 2004 i et interview med et andet svensk medie sagde, at det var bedre at gøre lidt end slet ikke at gøre noget – og sendte dermed en kraftig stikpille til daværende statsminister i Sverige Göran Persson.

Den svenske befolkning hørte nemlig ikke fra deres statsminister i dagene efter tsunamien – selv om mere end 500 svenskere døde i katastrofen.

Samme niveau er vi altså, ifølge Johan T Lindwall, oppe på anno 2020. Og han står ikke alene.

Kong Carl Gustaf sendte i 2004 en stikpille til regeringen - to år senere tabte regeringen det svenske valg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Kong Carl Gustaf sendte i 2004 en stikpille til regeringen - to år senere tabte regeringen det svenske valg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Henrik Wenanden, en svensk juraprofessor, siger, at kongen ikke bør udtale sig i en sådan en grad, der afviger fra den svenske regering.

Politisk reporter hos STV, Elisabeth Marmorstein, bakker op og mener, udtalelsen kan få politikere i kog i Sverige. Det er nemlig ikke utænkeligt, at nogle mener, kongen overskrider sin magt, siger hun.

Johan T Lindwall udelukker heller ikke, at kongens udtalelser får konsekvenser.

»Nu har kongen talt, i ren frustration tror jeg, i 'Året med kungafamiljen' for at fremføre sin kritik. Vi kan kun spekulere i, om det får konsekvenser. Men én ting er sikker: Kongen skal som statens overhoved ikke bedømme den siddende regering. Det er helt forkert.«