Afslappet, rørende, familieorienteret, samlende og ligefremt genialt.

Det er bare nogle af de ord, som B.T.s underholdningschef, Fie West, sætter på den scene fra balkonen på Christiansborg Slot, som store dele af Danmark var vidne til.

»Kong Frederik bruger sine første ord til at hylde sin mor, dronning Margrethe, og det er virkelig, virkelig rørende at se,« siger Fie West.

Talen og valgsproget, som lyder »Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark,« giver ifølge underholdningschefen et billede af en konge, der vil samle Danmark.

»Han lagde vægt på alt det, vi kender ham for, og kan lide ved Frederik: At han er samlende – folkelig kan man også sige, og han sagde netop, at han vil være en samlende konge af i morgen,« siger hun og fortsætter:

»Han lagde også stor vægt på sin familie og ikke mindst sin hustru, dronning Mary, hvilket signalerer at begge dele vil fylde i hans måde at være konge på.«

Nervøsitet og sproglige finurligheder, som kong Frederik ellers tidligere er blevet kritiseret for, var heller ikke til at spore fra balkonen på Christiansborg Slot.

»Frederik er tit blevet kritiseret for ikke at være den bedste taler – men kong Frederiks første tale sad altså lige i skabet. Det var perfekt leveret,« siger Fie West.

Der var kys fra balkonen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Særligt begejstret er underholdningschefen for den royale romantik, der var nye det kongepar imellem.

»Det er helt genialt, at vi får dronning Mary ud på balkonen igen, og at vi får et kongeligt kys,« siger hun.

Og at dømme ud fra publikums jubel er Fie West bestemt ikke alene med den begejstring.

»Det bryder med den lidt stive, ceremonielle ramme og viser et kongepar, der er menneskelige og ikke mindst glade. Både for deres rolle og hinanden,« siger Fie West.

