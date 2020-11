En voldsom og pludselig død i stil med prinsesse Dianas i en tunnel i Paris i 1997.

Det var angiveligt den frygt, som danskfødte Corinna zu Sayn-Wittgenstein på et tidspunkt følte, da hun netop var blevet afsløret som elskerinde gennem flere år til den nu tidligere spanske konge Juan Carlos.

Det skriver amerikanske Fox News i forbindelse med et interview med den ansvarlige producent af dokumentarudsendelsen 'The Rise and Fall of the Spanish King', som bliver vist på betalingskanalen True Royalty TV.

I interviewet fortæller producenten Kerene Barefield, at den 56-årige, danske forretningskvinde var forbløffende åbenhjertig, da hun mødte tv-holdet. Både foran kameraet og i forhold til tv-holdet.

»Der var en masse sikkerhedsforanstaltninger omkring hendes hjem. Hun var meget bekymret for, hvad hun kunne kom ud for, hvis hun udtalte sig. Men da vi først sad ned og snakkede med hende, var hun meget åben,« lyder det fra Kerene Barefield.

Romancen mellem den spanske konge og Corinna zu Sayn-Wittgenstein (født Larsen) opstod i 2004 og stod i største hemmelighed på frem til 2009.

I 2012 var parret igen sammen på den skæbnesvangre luksussafari til det sydafrikanske land Botswana, der endte med at sætte en stopper for Juan Carlos' karriere som konge to år senere.

Den spanske konge var på det tidspunkt ærespræsident for Verdensnaturfonden, men skød og dræbte alligevel under safarien en 50 år gammel elefant.

Den spanske kong Juan Carlos blev gift i 1962 med dronning Sofia, men har ifølge spanske medier haft flere elskerinder siden. Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere Den spanske kong Juan Carlos blev gift i 1962 med dronning Sofia, men har ifølge spanske medier haft flere elskerinder siden. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Kort efter faldt han og brækkede hoften, så pressen pludselig blev bekendt med elskovsturen og begyndte at grave i detaljerne om udflugten.

Ifølge tv-dokumentarens producer, Kerene Barefield, er Corinna zu Sayn-Wittgenstein af den opfattelse, at det var folk i den spanske efterretningstjeneste, der lækkede oplysninger om turen til medierne og også begyndte at overvåge hende.

»Hun følte sig virkelig truet af den spanske efterretningstjeneste. En af de ting, som hun fortalte os, uden at det er kommet med i udsendelsen, var, at der blev sendt en bog om prinsesse Dianas død til hendes hjem i Monaco. Og nogle timer senere blev hun ringet op. På spansk fik hun at vide, at der er masser af tunneller mellem Monaco og Nice. Der gjorde hende virkelig bange,« siger produceren.

Juan Carlos måtte abdicere i 2014 og overlade den spanske trone til sin søn Felipe. Den tidligere konge er siden flygtet til udlandet og er blevet midtpunkt i en efterforskning om korruption i meget stor stil i forbindelse med et jernbaneprojekt med forbindelse til Saudi-Arabien.

Juan Carlos fotograferet i 2008 med sin søn Felipe, der i dag er konge er Spanien – og i modvind på grund af farens seneste skandale. Foto: PHILIPPE DESMAZES Vis mere Juan Carlos fotograferet i 2008 med sin søn Felipe, der i dag er konge er Spanien – og i modvind på grund af farens seneste skandale. Foto: PHILIPPE DESMAZES

Her har også en stor pengeoverførsel på 65 mio. euro – knap 485 mio. kroner – fra kongen til Corinna zu Sayn-Wittgenstein påkaldt sig interesse, men ifølge den danskfødte kvinde var pengegaven blot et udtryk for ekskongens generøse ønske om at sørge godt for hende.