Den norske kong Harald vender nu tilbage til sine royale pligter efter at have været sygemeldt siden mandag.

Således oplyser det norske kongehus, at kongen med den efterhånden lange sygehistorik per dags dato er blevet raskmeldt.

Og dermed tyder det altså på, at den 86-årige konge er ovre den forkølelse, der i starten af ugen slog ham ud.

»Han er blevet rådet til at tage den med ro de næste par dage. Kongen kan derfor ikke gennemføre det planlagte program i Skaun tirsdag,« lød det i en pressemeddelelse udsendt mandag.

Kong Harald var i juni på besøg i Danmark. Her besøger han og Dronningen Sagnlandet Lejre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Igen og igen har man de seneste år kunnet se overskriften 'Kong Harald syg' i medierne, og flere gange har historierne indeholdt detaljer om indlæggelser og operationer.

For tre år siden blev kongen indlagt på det norske rigshospital med åndedrætsbesvær. Her fik han udskiftet en hjerteklap, han havde fået indopereret 15 år tidligere.

I det efterfølgende år måtte kong Harald atter under kniven. Denne gang krævede smerter i benet, at han fik en seneoperation i knæet.

2022 bød for kongens vedkommende på både mild corona og flere voldsomme infektioner, der gjorde det nødvendigt at indlægge ham.

I april i år var han endnu engang under kniven for at få bortopereret et modermærke, og så ramte endnu infektion i maj.

Derudover har kongen flere gange måtte overlade sine royale pligter til familien på baggrund af mindre alvorlige sygdomme.

