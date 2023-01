Lyt til artiklen

På årets første dag åbnede Dronning Margrethe igen dørene op for det traditionsrige nytårstaffel.

Vanen tro ankom de kongelige familiemedlemmer som de sidste på den røde løber efter de mange medlemmer af hoffet og regeringen, der skulle ind til de lukkede festligheder på Christian VIIs Palæ.

Og for skarpe øjne, så var det velkendte kjoler, som både kronprinsesse Mary og dronning Margrethe bar ved ankomsten til Amalienborg.

Og det roser de to kjoledesignere, Søren Le Schmidt og Jesper Høvring.

»Det er jo så fedt – både Kronprinsessen og Dronningen har altid genbrugt og fået redesignet deres tøj, og det er jeg selv fortaler for, det er kun godt og sundt,« mener modedesigneren Søren Le Schmidt.

Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederik til Dronningens nytårstaffel 1. januar 2023 og på gallaportrætterne i anledningen af Kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag i februar.

Kronprinsesse Marys håndsyede og perlebesatte grønlige kjole var dog ikke klassisk genbrug.

»Det er jo ikke rigtigt genbrug, men det er en ny, gammel kjole, som nu bliver brugt for første gang – jeg håbede også, hun ville tage den på,« siger Jesper Høvring.

For tilbage i februar vakte Kronprinsessens Lasse Spangenberg-kjole masser af opmærksomhed.

»Kronprinsesse Marys kjole har vi ikke set på hende til et arrangement som i aften, men vi har jo set den på de officielle gallaportrætter i anledningen af hendes 50-års fødselsdag, og så på forsiden af den bog, der udkom om hende i den anledning,« uddyber Søren Le Schmidt.

Dronning Margrethe til sit nytårstaffel 1. januar 2023, hvor hun bar samme kjole som på de nye gallaportrætter i anledningen af hendes regentjubilæum.

Dronning Margrethes kjole derimod var gen-gen-genbrug.

For der har været flere anledninger bare i år, hvor Dronningen har kunne ses i sin lyseblå velourkjole.

»Hendes Majestæt er også altid smuk. Det er en kjole, der er blevet talt rigtig meget om, for hun bar den både på sine officielle fødselsdagsportrætter, og så under sit regeringsjubilæum og på de nye gallaportætter, så den har man set meget for nylig,« fortæller Søren Le Schmidt.

For særligt vores dronning får roser for at genbruge sit tøj – også selvom nogle måske vil kunne genkende hendes looks.

»Dronningen er jo altid smuk, og jeg elsker, at hun ikke er bange for bruge kjoler, som hun har brugt før, selv for ganske nylig,« roser Jesper Høvring til slut.