Prinsesse Beatrice blev fredag gift med sin forlovede Edoardo Mapelli Mozzi, men prinsesse Beatrices far, prins Andrew, er ikke at se på nogle af offentliggjorte billeder fra brylluppet.

Det er til trods for, at han førte sin datter op ad kirkegulvet ved den private ceremoni, der blev af afholdt i dronning Elizabeths private kapel i Windsor, Berkshire.

Den 59-årige prins Andrew er for tiden i modvind efter sin involvering i sagen med Ghislaine Maxwell, som var kærester med den pædofilidømte finansmand Jeffrey Epstein.

I den store pædofilisag er Ghislaine Maxwell sigtet for at have hjulpet Jeffrey Epstein med finde og lokke unge piger til sex.

Prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi blev gift fredag. Foto: Benjamin Wheeler / HANDOUT Vis mere Prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi blev gift fredag. Foto: Benjamin Wheeler / HANDOUT

Ghislaine Maxwell var i mange år gode venner med prins Andrew og det var også hende, som introducerede prins Andrew til Jeffrey Epstein.

De to mænd blev efterfølgende gode venner.

For et år siden tog beskyldningerne mod prins Andrew fart. Her stod en kvinde ved navn Virginia Roberts Giuffre frem.

Hun hævdede, at hun blev tvunget af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell til at have sex med prins Andrew. Virginia Roberts Giuffre var blot 17 år på daværende tidspunkt.

Prins Andrew. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vis mere Prins Andrew. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Han nægter dog at have noget kendskab til pigen. Det er til trods for, at der er billede af de to sammen.

Et par timer inden brylluppet skulle begynde, kom det frem, at prins Andrews officielle hjemmeside er blevet lukket.

Når man klikker ind på hjemmesiden, står der nu en officiel udtalelse fra prins Andrew.

Den stammer fra 2019, hvor prins Andrew udtalte, at han trak sig fra alle offentlige pligter.