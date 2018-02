De sidste minutter af prins Henriks bisættelse fik den kongelige familie en sidste privat stund i kirken.

København. Mens kirkeklokkerne ringede, og Batteriet Sixtus på Holmen affyrede en sidste sørgesalut for prins Henrik, tog den nærmeste kongelige familie en sidste privat afsked med prinsens kiste.

Da den sidste salme var sunget, og kisten blot manglede at blive båret ud, slukkedes de kameraer, der ellers transmitterede hele den kongelige bisættelse.

Dermed fik den kongelige familie mulighed for et sidste privat farvel, inden kisten blev båret ud til den ventede rustvogn, uden at hele Danmark kunne se med.

10 rødklædte officerer fra Den Kongelige Livgarde, der har stået vagt rundt om prinsens båre, bar efterfølgende kisten ud. De er alle tidligere udsendte og bar også kisten ind i Christiansborg Slotskirke i fredags.

Mens kisten roligt blev lempet ind i den sølvgrå rustvogn, så dronning Margrethe, børn og børnebørn samt de to prinsesser til.

De stod ved indgangen til Christiansborg Slotskirke. Alle var klædt i sort, og dronning Margrethe bar sort slør.

Der var plads til smil, da dronningen så til, at rustvognen kørte afsted.

Et sammensat æreskompagni bestående af forskellige kompagnier fra hæren samt musikkorpset stod på fortovet på den anden side af Christiansborg Slotskirke og spillede "Prins Henriks Honnørmarch", mens klokkerne ringede.

Efter rustvognen kørte to biler med de 10 officerer fra Den Kongelige Livgarde, der følger båren til det sidste.

Efterfølgende skal den kongelige familie til Amalienborg, hvor der afholdes et privat arrangement.

Bisættelsen af prins Henrik blev indledt klokken 11.00.

Det var efter prinsens eget ønske en mindre privat ceremoni, hvor der foruden ansatte ved hoffet og få repræsentanter fra det officielle Danmark primært var danske kongelige og prinsens franske familie til stede.

I alt var der 60 gæster ved bisættelsen.

Det var kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, der stod for bisættelsen. Under bisættelsen holdt han en meget ærlig tale om prinsens liv, inden han foretog jordpåkastelsen som det sidste kirkelige ritual.

/ritzau/