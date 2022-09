Lyt til artiklen

Der er noget, der ikke er, som det plejer i det ellers traditionsrige danske kongehus.

Da prins Nikolai fyldte 23 år den 28. august, var det nemlig ikke med officielle billeder, som det ellers er kutymen for medlemmer af den royale familie.

Tidligere var det fotograf Steen Brogaard, der tog officielle billeder af prins Nikolai, men sådan er det ikke længere.

Billederne plejer også at udkomme tidligt om morgenen på prinsens fødselsdag, men denne søndag var det, som om man kortvarigt havde glemt prins Nikolai inde på slottet.

Først hen på eftermiddagen var det prinsesse Marie og prinsesse Athena, der stod som fotografer af nogle Instagram-billeder, hvor prinsen står ved Nimb i Tivoli sammen med søskendeflokken.

'Prinsen fejrer dagen med familien, og fødselsdagsbillederne er taget af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og Hendes Højhed Prinsesse Athena', lyder det på Kongehusets sociale medier.

De 'hjemmegjorte' billeder taler ind i en ny tendens i Kongehuset, når det gælder de kongelige børn, der er længere nede i arvefølgen.

Det mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Der er ifølge eksperten nemlig tale om en forskelsbehandling af prinsens familie.

»Jeg undrer mig meget over, at man ikke sender traditionelle fødselsdagsbilleder ud af prins Nikolai, der er taget af en fotograf,« fortæller han og uddyber:

»Hvis man sidder og er prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra, må man da undre sig over den forskelsbehandling, der efterhånden bliver gjort på de kongelige børn. Det er meget tydeligt.«

Behandlingen af prins Joachims familie lader til at skabe en kløft mellen royale. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Behandlingen af prins Joachims familie lader til at skabe en kløft mellen royale. Foto: Bax Lindhardt

Jacob Heinel Jensen mener, at handlingen med billederne taler sit tydelige sprog. Han ar tidligere skrevet, at Kongehuset vil blive mere slankt i fremtiden.

»Jeg tror, at man er i gang med at slanke Kongehuset yderligere. Det er en bevægelse, vi har set gennem de seneste ti år. Man vil have, at det er Dronningen, kronprinsparret og prins Christian, der tegner Kongehuset, og de andre børn bliver nedprioriteret,« siger han.

Det har man også set i forbindelse med Dronningens udmelding om apanage i fremtiden. Det er kun prins Christian, der kommer til at modtage årpenge betalt af danskerne.

Måske er det også derfor, at man stopper med at prioritere officielle billeder af børnene på deres fødselsdage. Kronprinsessen har også tidligere selv taget billeder af prinsesse Isabella i forbindelse med hendes fødselsdag.

For den almindelige dansker kan detaljen med billederne måske virke som en lille ting – man fristes måske til at sige 'herregud, så er det ikke værre', men ifølge eksperten er symbolikken meget kontant og ikke til at tage fejl af.

»Man kan selvfølgelig sige, at det er en mindre ting, men når man undlader at sende officielle billeder på gaden af prins Nikolai, bliver handlingen symbolsk. Man er efterhånden ikke særlig interesseret i, at prins Joachim og grevinde Alexandras børn får så meget omtale, og det er altså noget, der må gøre nas,« lyder det.

Der er efterhånden flere ting, der peger i retningen af, at prins Joachim og prinsesse Marie ikke selv har bestemt, at deres del af familien skal nedprioriteres i Kongehuset.

I et interview med Jacob Heinel Jensen fortalte prinsesse Marie i 2020, at det ikke var parrets egen beslutning at flytte fra Danmark til Frankrig.

»Det er ikke altid os, der bestemmer,« lød det kort og godt fra prinsesse Marie, der dog ikke ønskede at uddybe yderligere.

Også prins Joachim har i et interview med det franske Point de Vue fortalt om sin utilfredshed.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien,« fortalte han i 2021.