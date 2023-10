Den norske regering er kommet med et nyt udspil til nationalbudgettet for 2024.

Og det kommer lønsedlerne i det norske kongehus til gode.

I det nye udspil står kongeparret til at modtage 9,5 millioner kroner i apanage næste år.

Det er cirka en halv million mere end sidste år. Det skriver norske Børsen.

Kronprinsfamilien får også et lille løft i apanagen.

Lønstigningen er ikke noget, der falder i god jord hos oppositionen.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon tildeles 450.000 kroner mere i apanage for 2024. Kronprinsparrets apanage vil derfor lande på lige under otte millioner kroner.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen synes, det er meget.

»Kongehuset er blandt de institutioner, der ville have haft gavn af at effektivisere. Det er penge, der er rimeligt langt væk fra almindelige menneskers liv, så at sige,« siger hun til Børsen og tilføjer:

»Jeg tror, ​​kongefamilien ville have haft godt af at udvise mådehold i hårde tider og vide lidt om, hvad de fleste ved nu, nemlig at de skal spare.«

Mens apanagen stiger, så skal der samtidigt spares i det kongelige hof som helhed. På statsbudgettet vil der derfor i 2024 være afsat 166 millioner kroner.

Det kommer til at være et fald på 28,3 millioner i forhold til 2022.

Samlet betaler danskerne nu ifølge Kongehusets seneste årsregnskab mere end 114,6 millioner kroner om året i apanage for at have et kongehus.

Faktisk er alle de kongeliges apanage steget hvert eneste af de 17 år, hvor Kongehuset har skullet offentliggøre deres regnskaber.