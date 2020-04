Dronning Anne-Maries svigerdatter – ekskronprinsesse Marie-Chantal og hendes mand, ekskronprins Pavlos – bor i New York, der er hårdt ramt af coronavirus.

I et interview med B.T. fortæller Marie-Chantal, hvordan familien har det med at befinde sig i USA's epicenter for corona.

»Det er nogle hidtil usete tider, og det har været en udfordring for mange forældre rundtomkring i verden, mens vi alle forsøger at navigere i denne krise sammen,« siger hun i interviewet, hvor hun også fortæller om, hvordan det var at blive gift ind i den græske kongefamilie.

Ligesom i Danmark er mange skoler og universiteter i USA lukket, hvilket betyder, at ekskronprinsparrets fire yngste børn alle har digital fjernundervisning.

Det græske kongehus er ofte repræsenteret ved store europæiske royale begivenheder. Her ses ekskronprinsesse Marie-Chantal med sin mand ved den svenske prinsesse Madeleines bryllup i 2013.

Parrets to ældste sønner, 21-årige prins Constantine-Alexios (Tino) og 19-årige prins Achileas-Andreas, må begge følge universitetsundervisningen hjemmefra, mens deres to yngre brødre, 15-årige prins Odysseus og 11-årige prins Aristide, følger deres skoleundervisning på samme måde.

»Det kræver noget tilpasning, men vi skal nok nå målet. Vi er alle i dette sammen,« siger Marie-Chantal i et skriftligt svar til B.T. i forbindelse med et interview om hendes nye bog om gode manerer, 'Manners Begin at Breakfast'.

Den græske ekskronprinsesse, der blev eksdronning Anne-Marie og ekskong Konstantins svigerdatter, da hun i 1995 giftede sig med deres ældste søn, ekskronprins Pavlos, lægger ikke skjul på, at det nedlukkede New York og USA, som hun befinder sig i, er en uvant og skræmmende situation.

Marie-Chantal har dog været godt forberedt på krisen.

Marie-Chantal har netop udgivet en ny bog om børneopdragelse.

»Jeg lavede min egen håndsprit derhjemme før coronaen til at rengøre køkkenet og andre overflader med,« fortæller hun og forklarer, at hun altid har været glad for naturlige rengøringsmidler.

Da coronavirussen begyndte at vise sin spæde start i USA, og Marie-Chantal opdagede, at håndspritten lynhurtigt blev udsolgt, bestilte hun derfor 20 små – tomme – sprayflasker.

Dem har hun efterfølgende fyldt med sin egen blanding af 80 procent isostearyl alcohol, lidt vand og nogle essentielle olier.

»Min favorit er lavendelolie. To eller tre dråber gør tricket. Jeg har dem med mig overalt, og jeg sprayer alle overflader, dørhåndtag og får alle familiemedlemmer til også at bære rundt på én,« fortæller hun.

Marie-Chantal gør også, hvad hun kan, for at følge myndighedernes anvisninger blandt andet om så vidt muligt at blive hjemme.

»Det er vigtigt at huske på, at der er en fjende derude – og at det er en usynlig en af slagsen,« forklarer hun.

Marie-Chantal er datter af milliardæren Robert Miller, der har grundlagt butiksimperiet Duty Free Shops, som ses i mange lufthavne. Foruden at være bestyrelsesmedlem i selskabet har Marie-Chantal i knap 20 år haft sit eget børnetøjsfirma.

Hun forsøger at arbejde hjemme i den udstrækning, hun kan – blandt andet ved videomøder. En del af tiden har hun blandt andet brugt på at promovere sin nye bog.

»Jeg føler, at der er mange ting i bogen, der er relevante for forældre, der har børn hjemme i denne tid, så vi har markeret forskellige passager og delt dem på de sociale medier,« skriver hun.

Mange virksomheder er blevet hårdt ramt af krisen. Hvordan ser Marie-Chantal som erhvervskvinde på det?

»Dette er en skræmmende tid, som min familie aldrig tidligere har oplevet,« skriver hun.

