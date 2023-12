Kronprinsesse Mary er taget på ferie til Australien og har i den forbindelse taget børnene, prins Vincent og prinsesse Josephine med. Det betyder samtidig, at de to misser de sidste to skoleuger før juleferien - og det har vakt kritik.

Kongehuskommentator på Berlingske, Jakob Steen Olsen, er dog ikke en af dem, der ser et stort problem i ferien.

»Det er ikke i overensstemmelse med den politik nogen opfordrer til, omvendt har jeg personligt svært ved at blive forarget over det,« siger han i torsdagens udgave af B.T.'s royale podcast Kongehuset bag kulissen.

Flere politikere og sågar ministre har gennem tiden opfordret til, at forældre ikke hiver børn ud af skolen uden for de planlagte ferier, og B.T.'s politiske analytiker Henrik Qvortrup kalder det da også 'et dårligt signal':

»Vi får at vide, at vi skal gøre ét, mens dem, der er på den allerhøjeste hylde, bare kan hoppe og falde ned på det. Det er bare et dårligt signal at sende,« siger han til B.T.

Over for Ekstra Bladet kritiserer både Skolelederforeningen og Dansk Lærerforening også generelt det at tage børn ud af skolen i utide.

Jakob Steen Olsen anerkender også kritikken, men mener dog, at der først blev tale om et reelt problem, hvis Kronprinsparret konstant tog børnene ud af skolen.

»Det er klart, de skal ikke gøre det altid og hele tiden, for der er et ansvar, og man skal leve op til de kollektive forventninger. De skal passe på, de ikke bliver opfattet som jetsettere,« lyder det i podcasten.

Hør seneste udgave af Kongehuset bag kulissen herunder. Ca. 32. Minutter inde kan du høre Kongehuskommentator Jakob Steen Olsen forklare, hvorfor han synes, at Kronprinsesse Marys ferie til Australien faktisk er helt i orden.