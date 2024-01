104 danske og fem udenlandske virksomheder kan i dag bryste sig af prædikatet som Kongelig Hofleverandør.

Men det kommende tronskifte er en kærkommen anledning til at gøre op med en mere end 100 år gammel tradition for, at virksomheder som Arla, Grundfos, Georg Jensen, Jysk og LEGO kan bruge den royale blåstempling i deres markedsføring.

Både for virksomhederne og Kongehusets egen skyld er det tid til at sløjfe ordningen.

Sådan lyder det fra kongehuskommentator hos Berlingske, Jakob Steen Olsen.

»Det er fuldstændig uigennemskueligt, hvilke kriterier, virksomhederne bliver udvalgt efter, og den er konkurrenceforvridende. Det er ikke en ordning, der passer ind i tiden længere,« siger han.

Ifølge Jakob Steen Olsen bør Kongehuset ændre sig i forlængelse af den tid, det er sat i.

En tid, hvor en institution, som alle danskere betaler til, ikke længere kan tillade sig at være bannerfører for en ordning, der ikke lever op til de krav om åbenhed, alle andre statslige institutioner skal leve op til.

»Kongehuset har en særlig status i samfundet, og det er en fin gammel skik at udvælge virksomheder, som man vurderer har en særlig kvalitet. Problemet er bare, at ingen i dag aner, hvilke kriterier virksomhederne bliver udvalgt efter,« siger Jakob Steen Olsen.

Netop denne mangel på gennemsigtighed gør Kongehuset sårbar over for mistanken om at være påvirkelige over for kommercielle interesser, hvilket ifølge kongehuskommentatoren er endnu en grund til at Kongehuset bør benytte tronskiftet som en oplagt anledning til at afskaffe ordningen.

I mere end 100 år har virksomheder kunnet søge om at blive kongelige hofleverandører, men det bør slutte nu, lyder det fra Berlingskes kongehuskommentator, Jakob Steen Olsen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere I mere end 100 år har virksomheder kunnet søge om at blive kongelige hofleverandører, men det bør slutte nu, lyder det fra Berlingskes kongehuskommentator, Jakob Steen Olsen. Foto: Søren Bidstrup

»Grundlæggende bør den kongelige velsignelse ikke være en handelsvare. Kongehuset er landets største influencere. De kaster et helt særligt skær over et produkt. Det vil virksomheder naturligt gerne have. Spørgsmålet er bare, om ikke prisen for Kongehuset er for høj,« siger han.

Ifølge Jakob Steen Olsen stemmer ordningen grundlæggende ikke overens med en stadig voksende tendens til, at Kongehuset også bliver stillet til ansvar for en leverandørers etiske regnskaber.

Særligt én meget omtalt sag understreger netop det problem, nemlig sagen om ECCO, der i 2022 nægtede at indstille sine aktiviteter Rusland, der på det tidspunkt netop havde angrebet Ukraine.

Efter flere ugers massivt mediepres mod Kongehuset endte skofirmaet med at blive frataget sin status som kongelig hofleverandør – uden at virksomheden modtog en officiel begrundelse for hvorfor.

Samtidig kunne man i månederne efter den russiske invasion se Kronprinsparret optræde smilende til et sejlstævne i sejltøj med arrangementets hovedsponsor, Rockwools logo, påtrykt.

En virksomhed, som havde fortsat deres aktiviteter i Rusland.

»I sådan en situation må det være vanskeligt for ECCO at forstå, hvorfor de skal miste deres værdifulde prædikat. Det understreger igen, at ordningen er uigennemskuelig, og som minimum bør gennemgå en større tilpasning, hvor der er klare kriterier for, hvem der kan opnå prædikatet,« siger Jakob Steen Olsen.

Kongehuset har foreløbig blot meldt ud, at man »på et senere tidspunkt« vil tage stilling til ordningen.

Virksomheder med prædikatet vil dog kunne kalde sig kongelige hofleverandører frem til minimum 14. januar 2025.

I B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' har vi den sidste uge lavet en række særudsendelser om tronskiftet. Dem kan du lytte til her eller hvor du ellers lytter til podcasts.