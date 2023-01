Lyt til artiklen

Fødselslæge Morten Hedegaard, der i den brede offentlighed er kendt for at have hjulpet flere prinser og prinsesser til verden, er torsdag død.

Det oplyser Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi i en pressemeddelelse.

»Vi har mistet en højt skattet kollega, en ildsjæl, et stort menneske og et lægefagligt forbillede,« lyder det.

Morten Hedegaard blev 62 år og er ifølge Politiken sovet ind efter længere tids kræftsygdom.

Her ses Morten Hedegaard, bagest i de grønne bukser, efter en vellykket fødsel af prins Joachims datter, komtesse Athena. Foto: Nils Meilvang Vis mere Her ses Morten Hedegaard, bagest i de grønne bukser, efter en vellykket fødsel af prins Joachims datter, komtesse Athena. Foto: Nils Meilvang

Den kongelige fødselslæge var bredt betragtet som en af landets førende obstetrikere med særlig viden om den komplicerede graviditet.

I en årrække var han klinikchef for fødeafdelingen på Rigshospitalet, men valgte i 2016 at sige op efter 14 år.

Det gjorde han for sin egen skyld – men også for at sætte fokus på de urimelige forhold på fødegangene.

»Betingelserne, vi arbejder under – og som de fødende udsættes for – bliver ringere og ringere. Det er for mig blevet en større og større belastning. Jeg sover dårligt og har gjort det i alt for lang tid,« sagde han dengang til Politiken.

Fra kollegaerne i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi lyder det:

»Mortens store engagement i patienterne gjorde ham populær blandt dem, og han udviste empati og ordentlighed i en beundringsværdig grad, som har lært os andre meget.«

Inden sin opsigelse nåede han at stå i spidsen for de team, der hjalp både kronprinsesse Mary og prinsesse Marie gennem deres fødsler.

Morten Hedegaard efterlader sig sin hustru, Birgitte Hedegaard, tre voksne børn samt børnebørn.