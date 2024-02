Ny pris til Kongehuset.

Forleden vandt dronning Margrethe en Robert pris, og torsdag aften tog den royale familie så en ny pris - denne gang til TV2-showet Echoprisen, hvor de vandt aftenens sidste kategori 'Årets klip'.

De var oppe imod 'Bachelorette'-deltageren Kasper, der på Roskilde Festival tog en ølbong med bagdelen, DR-karakteren Onkel Rejes comeback, P3-journalistens Adnans video om politiet og madtesteren Casper Drømmme, men efter publikums stemmer var sejren altså i hus.

Kongehuset vandt 'Årets klip' for et klip af de royale medlemmer, der til kronprins Christians 18-års fødselsdag i oktober dansede løs til Benjamin Hav.

Kongehuset var repræsenteret af en medarbejder fra kommunikationsafdelingen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Kongehuset var repræsenteret af en medarbejder fra kommunikationsafdelingen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hverken kong Frederik eller kronprins Christian var mødt op til Echoprisen.

I stedet gik en medarbejder fra Kongehusets kommunikationsafdeling på scenen for at modtage prisen og blandt andet sige tak til Benjamin Hav for at spille til fødselsdagsfesten.

Se klippet herunder: