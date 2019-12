Nøjagtig som i Danmark er det hos vores norske naboer en nytårstradition at se kongehusets majestæt holde tale om året, der går på hæld.

Men med kong Haralds sygemelding er nordmændene begyndt at spekulere i, om nytårstalen i år kan være i fare.

Kongen er i øjeblikket sengeliggende med en virus, og det kan betyde, at han må afstå sig nogle af sine kongelige pligter, skriver norske TV 2. Heriblandt nytårstalen.

Mens Dronningens nytårstale herhjemme bliver sendt direkte, vælger det norske kongehus i stedet at indspille det på forhånd.

Indspilningen plejer at blive foretaget før jul, men om optagelserne er nået at komme i hus før Kongens sygemelding, vil hverken norske TV 2 eller NRK, der står for at transmittere den, svare på.

»NRK har ingen kommentar, men henviser til kongehuset,« lyder det fra kanalens kommunikationsansvarlige, Linda Reistad.

Og fra kongehusets sige lyder det:

»Jeg kan bekræfte, at kongen er sygemeldt. Derudover har jeg ikke yderligere oplysninger,« lyder det fra kommunikationschef Sven Gj. Gjeruldsen.

Den norske kong Harald, kronprinsese Mette-Marit, prinsesse Ingrid, kronprins Haakon, , dronning Sonja og prins Sverre Magnus på det officielle juleportræt taget på det royale slot i Oslo i 2019. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske kong Harald, kronprinsese Mette-Marit, prinsesse Ingrid, kronprins Haakon, , dronning Sonja og prins Sverre Magnus på det officielle juleportræt taget på det royale slot i Oslo i 2019. Foto: NTB SCANPIX

Hvis Kongen skulle blive forhindret i at tale til landet, er der dog en løsning. En løsning, der blev taget i brug i 2003, da kong Harald var sygemeldt efter en kræftoperation. Dengang tiltrådte kronprins Haakon.

»Fars sygdom kom ganske uventet og har præget os alle. Nu ser vi frem til, at han bliver rask, og så glæder vi os til, at han kan genoptage sine kongelige pligter,« sagde Kronprinsen i talen dengang.

Hvis det ikke bliver kong Harald, der i år taler til den norske befolkning den 31. december, vil det ikke være den eneste af sine pligter, han har måttet afstå.

Onsdag var han nødt til at melde sig syg, da der var ekstraordinær samling af det norske statsråd, hvor der skulle udnævnes to nye ministre.