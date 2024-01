Hvor kommer Kongehusets smykker og klæder fra? Har de selv betalt, eller er det gaver fra kommercielle aktører, som medlemmer af Kongehusets ifører sig?

Diskussionen om Kongehusets gavelister er i gang igen – men denne gang er det på Kongehusets egen foranledning.

Men hvordan skal de så gøre det på den bedste måde?

Det har formand for Transparency Denmark, Jesper Olsen, et svar på.

»Allerhelst så jeg, at de lavede en gavepolitik, der hed ingen gaver – hvis vi ser bort fra de helt private relationer,« lyder det.

Han mener også, at det er helt fint, at Kongehuset holder for sig selv og beholder det, hvis velmente danskere sender tegninger, strikkede varer og og så videre til den kongelige familie.

»Men forskellen på det og gaver fra kommercielle aktører er selvfølgelig der, hvor Kongehuset skal være opmærksomme.«

Kongehuset har meldt ud, at man vil se på gavelisterne.

»I forbindelse med tronskiftet har Kongeparret besluttet at revidere retningslinjerne for Kongehusets modtagelse af gaver. Retningslinjerne vil blive offentliggjort på Kongehusets hjemmeside,« lød det i et skriftligt svar fra Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby

Der må ifølge Jesper Olsen ikke herske tvivl om, at Kongehuset ikke er i lommen på nogen aktører. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix Vis mere Der må ifølge Jesper Olsen ikke herske tvivl om, at Kongehuset ikke er i lommen på nogen aktører. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Med de kommende ændringer, som ingen kender endnu, håber Jesper Olsen, at det vil stå helt tydeligt fra Kongehuset, at de ikke har særlige aftaler eller modtager særlige objekter fra kommercielle aktører.

»Danmark er kendetegnet ved et lavt niveau af korruption. Derfor skal Kongehuset også bruge deres symbolske magt og vise, at i Danmark er der ikke gaver mellem kommercielle aktører og dem der har magt.«

For Jesper Olsen er det vigtigt, at Kongehuset med ændringer kommer til ved eksemplets magt at vise den danske integritetskultur i praksis.

»Jeg synes helt klart, at der skal være gennemsigtige gavelister, som de for eksempel har i Norge, og selvom jeg gerne så, at alle gaver uanset pris blev offentliggjort, så kan jeg godt forstå, hvis man gør som i Norge og sætter et minimumsbeløb på, hvis det er sagligt begrundet hvorfor.«

I det norske Kongehus er det sådan, at alle gaver med en værdi over 1000 kroner, bliver offentliggjort på kongehusets hjemmeside.

I deres gavereglement står der også, at de som udgangspunkt ikke modtager gaver fra kommercielle aktører.

Det kan være, at det danske kongehus snart kommer til at gøre som i Norge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Det kan være, at det danske kongehus snart kommer til at gøre som i Norge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og selvom vi endnu ikke kender ændringerne hos Kongehuset, er Jesper Olsen optimistisk.

»Jeg synes, jeg ser tegn fra Kongehuset om, at de godt ved, at de har et issue, jeg glæder mig til at se snittet. Det er tydeligt for mig at de har tænkt sig om, og jeg har på forhånd positive forventninger.«

Hvad ville skuffe dig i eventuelle ændringer fra Kongehuset?

»Det ville skuffe mig, hvis sondringen mellem privat og ikke-privat modtagne gaver ikke er tydelig.«

Tidligere har Kongehuset nemlig holdt meget på, at gaver der modtages oftest betragtes som private.

Til B.T. sagde de i april 2023:

»De private gaver, Kongehuset modtager i forbindelse med mærkedage og lignende, betragter vi som private.«

»Helt generelt betaler vi for de varer, vi modtager. Og i øvrigt bruger vi altid vores sunde fornuft,« lød det.

Derfor har det heller ikke været muligt i forbindelse med kong Frederiks Shamballa-armbånd ved tronskiftet at få afgjort, om der var tale om en gave eller et personligt køb.

Og det skal man netop undgå, mener Jesper Olsen.

»Armbåndet er et godt eksempel. Tidligere har vi haft en dronning, der har kommunikeret meget med sine smykker. Nu har vi en Konge, men han kommunikerer også med sine smykker og påklædning.«

»Her vil det være vigtigt, at danskerne ved, om smykket er noget, der symboliserer den Frederik, han er inden i, og han derfor har valgt at købe det og tage det på for at kommunikere, hvem han er, eller om det er noget, han har fået foræret af brandet,« forklarer han.

Det er nemlig vigtigt for troværdigheden, at ingen er i tvivl om, at Kongehuset ikke skylder nogen kommercielle aktører noget eller yder reklame for bestemte brands for at modtage effekter.

»For Frederik skal ikke være konge af influencers, han er Konge af Danmark, og der skal ikke kunne spekuleres i, hvor han har sine smykker eller andet fra.«

Det vides endnu ikke, hvornår ændringerne i Kongehusets gavepolitik kommer.

Hør mere om tronskiftet og Kong Frederiks nye bog i B.T.'s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.