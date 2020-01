Mange bruger annonce-portaler som Den Blå Avis og Trendsales, når der skal findes en billig sofa, eller når den gamle PH-lampe skal sælges.

Men for tiden dukker der to helt usædvanlige annoncer op på den amerikanske annonce- og auktionshjemmeside ebay. Der er nemlig sat to ordener fra det danske kongehus til salg, skriver A4 Nu.

Den ene koster 1.499 dollars svarende til 10.168 kroner. Mens den anden kan fås for, hvad der svarer til 915 kroner. Men du gør klogt i ikke at købe ordenerne. For det er faktisk ulovligt at sælge ordener modtaget af Kongehuset.

A4 Nu har taget kontakt til Kongehuset for at høre, hvordan man forholder sig til, at ordenerne er sat til salg:

- Danske ordeners insignier – dvs. de synlige beviser på Dannebrogordenen og Elefantordenen som for eksempel ridderkors – er alene tildelt ordensmodtageren med tilbageleveringspligt, hvilket reelt vil sige til låns. Det betyder, at insignier skal returneres til Kongehuset (Ordenskapitlet) ved ordensmodtagerens død. Det er af samme grund ikke tilladt for hverken ordensmodtageren eller eksempelvis dennes arvinger at sælge insignier, skriver Kongehusets kommunikationsafdeling i en mail til A4 Nu.

Kongehuset oplyser også, at man tager det alvorligt, når man får kendskab til salg af ordener.

- Hvis Ordenskapitlet får kendskab til, at danske ordeners insignier er sat til salg, vil der derfor blive gjort indsigelse mod salget, og de pågældende insignier vil blive forlangt tilbageleveret. Der kan være særlige vanskeligheder forbundet hermed, hvis salget finder sted i udlandet. Det er dog så sent som i sidste uge lykkedes Ordenskapitlet at få bremset et salg på en udenlandsk internetauktion.

Ifølge Kongehuset er de ordener, som nu er til salg på ebay, tilsyneladende ægte. Kongehuset har derfor også taget kontakt til ebay for at få stoppet salget.

- Som udgangspunkt vil der altid gøres bestræbelser på at standse salg af danske ordeners insignier, når det på det foreliggende grundlag vurderes, at insignierne er ægte og tilbageleveringspligtige. Det er også sket i det foreliggende tilfælde, skriver Kongehuset til A4 Nu.