Fortid, nutid og fremtid mødes i en række helt nye generationsportrætter af den danske kongefamilie.

Tre helt nye kunstportrætbilleder er tirsdag blevet offentliggjort i forbindelse med, at dronning Margrethe på torsdag runder de 80 år.

På billederne ses Dronningen sammen med sin ældste søn, kronprins Frederik, og sit ældste barnebarn, prins Christian.

Portrætterne er alle taget i efteråret og vinteren sidste år i Christian IX’s Palæ på Amalienborg samt på Fredensborg Slot - og bag kameraet stod fotografen Per Morten Abrahamsen.

Dronningen, Kronprinsen og prins Christian står her i døråbningen til Røde Salon i Christian IX’s Palæ. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen Vis mere Dronningen, Kronprinsen og prins Christian står her i døråbningen til Røde Salon i Christian IX’s Palæ. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

Portrætserien er udformet i et samspil mellem fotografens research og forslag samt Dronningens egne ønsker, oplyser Kongehuset på sin hjemmeside.

»Jeg er dybt beæret over, at Kongehuset har betroet mig denne opgave. Det er altafgørende for billedets succes, at man fortæller en historie om den, man fotograferer. At jeg er i stand til at gribe det, der kommer, og at der kommer en naturlighed ind i billedet,« fortæller fotografen.

»Med gruppebilledet af Dronningen, Kronprinsen og prins Christian var det for eksempel vigtigt, at der var en interaktion mellem de tre generationer, og det opstod helt spontant, da Dronningen lagde armen om sin søn og sit barnebarn,« forklarer Per Morten Abrahamsen videre.

Der vil blive offentliggjort nye portrætter i serien hver morgen fra den 14. april frem til og med Dronningens fødselsdag.

Dette portræt er taget i Røde Salon i Christian IX’s Palæ på Amalienborg. I baggrunden af billedet til venstre står en buste af Frederik 9., så faktisk er hele fire generationer af tidligere, nuværende og kommende regenter samlet. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen Vis mere Dette portræt er taget i Røde Salon i Christian IX’s Palæ på Amalienborg. I baggrunden af billedet til venstre står en buste af Frederik 9., så faktisk er hele fire generationer af tidligere, nuværende og kommende regenter samlet. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

Den 16. april er det 80 år siden, at dronning Margrethe kom til verden på Amalienborg som datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid.

I den forbindelse var der denne uge planlagt en lang række arrangementer og fejringer af Dronningen, men som følge af coronaudbruddet er de blevet aflyst.

Dronningen gav sit 'ja' til franskmanden Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat - der efterfølgende blev prins Henrik - tilbage i 1967. De var sammen indtil hans død forrige år.

Sammen fik de to sønner: Kronprins Frederik og prins Joachim.