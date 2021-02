Hertugen og hertuginden af Sussex har endeligt meldt klart ud. De vil ikke vende tilbage som en arbejdende del af det engelske kongehus.

Det betyder rent praktisk, at alle de protektioner, som parret måtte have, nu overdrages til majestæten. Det skriver det engelske kongehus i en pressemeddelelse.

De militære udnævnelser, som prins Harry tidligere har haft sammen med de forpligtigelser, han har haft for sine protektioner, vil derfor blive fordelt ud på familiens andre medlemmer.

Man skriver videre i pressemeddelelsen, at det ikke er med glæde, man nu må melde ud om yderligere afstand mellem parret og resten af den royale familie.

'Mens alle er kede af det over deres beslutning, så er hertugen og hertuginden stadig en meget elsket del af familien,' lyder det således i meddelelsen.

Tidligere har det lydt, at man ville lade prins Harry og hertuginde Meghan få en 12 måneders prøveperiode under deres nye omstændigheder.

De bekendtgjorde nemlig allerede sidste år ud, at de ville træde tilbage som ledende medlemmer af den royale familie. Noget, der altså nu er kommet en endelig afgørelse på.

Forud for den nye beslutning ligger en samtale, som hertugen har haft med sin farmor, dronning Elizabeth. Og nu er det altså besluttet og bekræftet af dronningen, at da parret trådte tilbage som ledende medlemmer, så kunne det ikke lade sig gøre at passe resten af deres forpligtigelser ordentligt.

Det er både protektioner for Commonwealt-landene, militæret og velgørende organisationer, som 36-årige prins Harry nu siger farvel til.

Nyheden om det mere definitive brud kommer i kølvandet på en anden stor afsløring om parret.

14. februar offentliggjorde parret nemlig, at 39-årige hertuginde Meghan venter deres andet barn.

Efter parret sidste år brød med det engelske kongehus, flyttede de i første omgang til Canada, og de har nu bosat sig i Los Angeles.

I fremtiden skal de finansiere deres liv blandt andet med den angiveligt meget lukrative aftale, som de har indgået med streamingtjenesten Netflix.

Parret har desuden brugt deres nye frihed på at stable en velgørenhed ved navn Archewell på benene. En organisation opkaldt efter deres søn, Archie.