14. januar videregiver dronning Margrethe tronen til kronprins Frederik.

Situationen er enestående, fordi der ikke i 500 år har været en regent, der frivilligt før sin død har frasagt sig tronen.

Nu melder Kongehuset de første ord ud om, hvordan tronoverdragelsen vil foregå.

'Det kommende tronskifte vil være anderledes. Her vil tronskiftet først indtræffe under mødet i Statsrådet i det øjeblik, hvor Dronningen har underskrevet en erklæring om sin abdikation,' skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik blev hyldet af folkemasserne som kommende kongepar, da de ankom til nytårstaffel på Amalienborg Slot 1. januar. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik blev hyldet af folkemasserne som kommende kongepar, da de ankom til nytårstaffel på Amalienborg Slot 1. januar. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Således står det klart, at tronoverdragelsen vil foregå i Statsrådet på Christiansborg Slot med en formel abdikation.

'H.K.H. Kronprinsen vil således ankomme til Christiansborg Slot som kronprins og forlade det som konge. Tilsvarende vil H.K.H. Kronprinsessen ankomme som kronprinsesse og tage derfra som dronning. H.K.H. Prins Christian forlader Christiansborg Slot som kronprins (tronfølger),' skrives det fra Kongehuset.

Tidligere har historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen forklaret, at danske tronskifter sædvanligvis foregår på Christiansborg Slot.

Men sædvanligvis sker et tronskifte først ved den siddende regents bortgang.

»Normalt vil der være en ceremoni på Christiansborg Slotsborg, hvor statsministeren går ud på balkonen og erklærer, at regenten er død og udråber den næste,« forklarede kongehushistorikeren.



»Så jeg tror, man vil gøre det på samme måde, men man at nødt til at finde en ny måde at formulere det på. For statsministeren kan ikke sige, at Dronningen er død. Men det vil stadig være relevant med en ceremoni, selvom vi ingen som helst erfaring har for, hvad den præcise ordlyd skal være.«

Kronprins Frederik vil ikke blive kronet i normal forstand. Her ses Christian 5.s krone og Dronningens Krone. Sidstnævnte vil dog blive lagt på Dronning Margrethes kiste ved hendes død. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik vil ikke blive kronet i normal forstand. Her ses Christian 5.s krone og Dronningens Krone. Sidstnævnte vil dog blive lagt på Dronning Margrethes kiste ved hendes død. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kongehuset har endnu ikke meldt ud, om statsminister Mette Frederiksen – som må forventes at være med til tronoverdragelsen i Statsrådet – også vil gå ud på balkonen på Christiansborg Slot og udråbe kronprins Frederik som ny konge.

Til gengæld melder Kongehuset, at kronprins Frederik efter mødet i Statsrådet vil overtage dronning Margrethes forpligtelser.

'Ved tronskiftet overtager den nye regent alle de funktioner, der efter grundloven påhviler statsoverhovedet,' lyder det.

Det er endnu ikke meldt ud, hvornår på dagen for søndag 14. januar, at Statsrådet og dermed tronoverdragelsen afholdes.