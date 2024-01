Det danske kongehus er tilsyneladende kommet på de unge undersåtters yndlingsplatform, TikTok.

Kongehuset er faktisk repræsenteret med hele tre profiler under navnet Det Danske Kongehus. Med 35.000 følgere og over 700.000 likes på den største profil, er der masser, som følger med i kongefamiliens dagligdag.

Problemet med profilerne er bare, at de er falske - og det er således ikke Kongehuset, der står bag dem.

Det oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling til B.T.

Kong Frederik X, dronning Mary, kronprins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent under proklamationen på Christiansborgs Slotsplads i København søndag den 14. januar 2024. Den 31. december 2023 meddelte dronningen, at hun abdicerer den 14. januar og at kronprinsen fra denne dag er Danmarks regent.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik X, dronning Mary, kronprins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent under proklamationen på Christiansborgs Slotsplads i København søndag den 14. januar 2024. Den 31. december 2023 meddelte dronningen, at hun abdicerer den 14. januar og at kronprinsen fra denne dag er Danmarks regent.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Alle tre profiler bruger Kongehusets våbenskjold som profillogo – én af dem har våbenskjoldet i samme farve, som det Kongehuset også bruger på deres officielle Instagram.

Den profil med navnet 'det.danske.kongehus', gør sig også umage for at spejle, hvad Kongehuset lægger på deres Instagram. Rækkefølgen af opslagene, er derfor meget tæt på den samme som den officielle Instagram.

Selvom alle profilerne gør deres for at fremstå troværdige, er der flere tegn på, at opslagene ikke kommer fra Kongens egne ansatte.

Blandt andet har profilen danskekongehus en video med titlen 'Funny moments with queen Margrete' efterfulgt af en grinende emoji, som er en sammensætning af gamle, sjove interviewklip.

Her kan man skrive sig bag øret, at Kongehuset skriver deres Instagramtekster på dansk.

Center For Cybersikkerhed fraråder ansatte i staten at have TikTok installeret på deres arbejdstelefon. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Center For Cybersikkerhed fraråder ansatte i staten at have TikTok installeret på deres arbejdstelefon. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Den tredje profil deklarerer åbent, at den er en fanpage. Man kan heller ikke se, et eneste opslag om tronskiftet, da der er ikke er lagt noget op på profilen siden 2021.

Ingen af profilerne når i nærheden af den følgerskare Kongehuset kan mønstre på sociale medier. På Instagram har profilen detdanskekongehus en million følgere helt uden selv at følge en eneste profil.

I 2023 frarådede Center for Cybersikkerhed ansatte i staten at have TikTok installeret på deres arbejdstelefon, da den kinesiske app var forbundet med en sikkerhedsrisiko.

I samme uge kom EU-Kommissionen med et decideret forbud mod at have app'en installeret på de ansattes telefoner.

