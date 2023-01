Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For evigt. Måske for eviiiiiiigt.

Søndag vandt de danske håndboldherrer ganske historisk VM for tredje gang - mens tonerne af det kendte hit igen bragede ud i hallen.

For hvis der er noget, der efterhånden også er blevet synonym med håndbold, er det Volbeats sang 'For evigt'. Sangen har de seneste par år også delt vandene, men noget tyder altså på, at det danske kongehus altså har det helt fint med den til tider udskældte sang.

Mikkel Hansen med pokalen efter finalen mellem Danmark og Frankrig i Tele2 Arena i Stockholm, søndag den 29 januar 2023. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen med pokalen efter finalen mellem Danmark og Frankrig i Tele2 Arena i Stockholm, søndag den 29 januar 2023. Foto: Liselotte Sabroe

I et opslag på Instagram har kongehuset nemlig brugt Volbeats 'For evigt' som underlægningsmusik til deres anerkendelse af de danske håndboldherrers præstation.

»Stort tillykke med de flotte VM-guldmedaljer,« lyder det i opslaget, der er underskrevet af Kronprins Frederik.

Han overværede som bekendt VM-finalen i Tele2 Arena i Stockholm, hvor Danmark søndag aften vandt med cifrene 34-29 over Frankrig.

Og mens de færreste danskere kan se sig sure på resultatet, så er der altså flere, der godt kunne bruge en ny slagsang, når vores lille land mod nord præsterer i håndbold.

Hvad synes du om Volbeats 'For evigt' er blevet et stort håndboldhit?

Eksempelvis mente tv-vært Peter Ingemann, at 'For evigt' er blevet »lidt slidt«, skuespiller Magnus Millang kunne også »godt snart prøve med en anden sang«, ligesom Asger Aamund syntes, at »nok er nok.«

»Den spilles så ofte, at den bliver ulidelig!« forklarede erhvervsmanden for nyligtil B.T.

Der er dog også de, der elsker Volbeat-sangen – en gruppe, som det danske kongehus altså muligvis skriver sig med ind under, selvom Kongehusets kommunikationsafdeling ikke har kunnet bekræfte det overfor B.T.

»Det er et godt nummer, som jeg har hørt mange gange. Vinder vi VM i år, vil nummeret blive udødeligt, og jeg vil aldrig blive træt af det,« lød det derimod eksempelvis fra vejrvært Peter Tanev.