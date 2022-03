Hun var det første kronede hoved, der besøgte Rusland efter revolutionen. Hun har aflagt landet to statsbesøg, og hun har moret sig over øl-minder med Putin.

Det danske kongehus har historisk set haft tætte forbindelser til Rusland. Og det har Dronning Margrethe forsøgt at opretholde. Men nu er det formentlig endegyldigt slut.

Det vurderer kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen. For Ruslands krigsførelse mod Ukraine har sat et stort punktum.

»Der var en slags tøbrud. Kejserinde Dagmar kom tilbage, og der var flere statsbesøg. Men så stoppede det. Og nu er kongehusets forhold til Rusland dybfrossen – ligesom Danmarks forhold til Rusland i øvrigt,« siger han.

Dronning Margrethe og prins Henrik i 1975, hvor de besøgte Rusland. Her er de i en russisk ortodokse kirke. Foto: NF

Forholdet mellem Danmark, det danske Kongehus og det russiske dynasti går helt tilbage til enevældens tid i 1700 tallet.

»Danmark og Rusland har traditionelt set været tætte allierede, det har bare ikke givet sig udslæt i så mange ægteskaber, selv om der har været planer for det. Nogle gange er de glippet, fordi den ene part ikke ville konvertere,« forklarer historiker fra Syddansk Universitet Michael Bregnsbo.

Det tætte forhold mellem de to kongehuse blev cementeret, da den danske prinsesse Dagmar i 1866 blev gift med den russiske tronarving Alexander III. Dagmar blev efterfølgende kejserinde – eller zarina om man vil – med navnet Marija Fjodorovna.

»Med Dagmars ægteskab med Alexander III opstod der en tæt dynastisk forbindelse med Rusland. I slutningen af 1800 tallet har der også været en hel masse erhvervsforbindelse, da kongehusets forbindelse til Rusland banede vejen for forskellige danske firmaer, der kunne få gode aftaler med Rusland. Men alt det forsvinder fuldstændig med den russiske revolution,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Dronning Margrethe og Putin fik sig en snak under regentens besøg i Rusland i 2011. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Ved den russiske revolution i 1917 blev Dagmars søn zar Nikolaj II og hans familien myrdet i Jekaterinburg. Dagmar befandt sig på Krim, og det lykkedes kejserinden at flygte til Danmark, hvor hun blev frem til sin død.

Likvideringen af Zar-familien medførte et dybfrossent forhold mellem Europas kongehus og Sovjetunionen. Forholdet blev dog tøet lidt op, da dronning Margrethe i 1975 som det første kronede hoved besøgte stormagten efter revolutionen.

Efter murens fald blev forholdet mellem Vesten og Rusland tættere, og det danske kongehus har flere gange besøgt Rusland.

Kejder (zar) Alexander III med kejserinde Dagmar på Fredensborg slot i sommeren 1893. Foto: Ukendt

I 2006 drog kronprinsparret og dronning Anne-Marie og kong Konstantin til Skt. Petersborg for at overvære genbegravelsen af kejserinde Dagmar.

En dansk ambassadesekretær skabte dengang opmærksomhed, da han ved et uheld drattede ned i hullet, før kejserindens jordiske rester blev sænket derned.

Prins Joachim har også besøgt Rusland i både 2005, 2007 og 2008, mens dronning Margrethe, prins Henrik og Kronprinsen på statsbesøg i Rusland i 2011. De ankom til det syv dage lange statsbesøg med Kongeskibet Danmark, skrev Berlingske.

Ifølge Kristeligt Dagblad udvekslede dronningen og Putin, der på det tidspunkt var premierminister, minder om Putins besøg i København tidligere samme år, hvor han drak øl med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i Tivoli.

Prins Joachim og prinsesse Marie i Rusland. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det var meget hyggeligt«, lød det fra Putin.

Kronprinsesse Mary aflagde kongehusets indtil videre sidste officielle besøg i Rusland, da hun besøgte i Skt. Petersborg i 2012 for at åbne en kunstudstilling.

»Det viser en tid, hvor man havde meget positive forventninger til, at Rusland kunne blive et normalt land, som man kunne have normale relationer til. De seneste år er det gledet den anden vej, og nu er det står krystalklart for alle, at det er den anden vej det går,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.