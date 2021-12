Det er ikke mange uger siden, at Kongehuset delte et nyt portræt af dronning Margrethe i anledning af hendes 50-års jubilæum som landets regent.

Og Kongehuset har tydeligvis fået smag for det med at dele billeder.

Nu deler det nemlig ud af de helt private fotoalbummer.

Det sker med fotografier fra Hendes Majestæts Håndbibliotek Kongernes Samling, som rummer hele 50.000 billeder, hvor det ofte er den kongelige familie selv, der har fotograferet. Tidligere har det krævet tilladelse at få adgang, men nu er 10.000 af dem lagt ud til offentligheden.

»Det er unikt. Man kan finde billeder af alt mellem himmel og jord. Der er både de værdifulde, de sjældne eller bare de spændende og sjove. Og der er mange af billederne, som enten ikke findes andre steder, eller som kun findes ganske få steder i verden,« siger Dronningens håndbibliotekar, Mikael Bøgh Rasmussen, til DR.

Det ældste billede daterer sig helt tilbage til cirka 1845, og blandt de kongelige fotografer er dronning Alexandrine, Frederik 9. og dronning Ingrid.

Landets nuværende regent, dronning Margrethe, er selvsagt rigt repræsenteret i albummet, og her kan du ses en snas af hendes liv i billeder.

Prins Ingolf, Christian 10. og prinsesse Margrethe

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling.

Her ses en ganske ung prinsesse Margrethe i armene på sin farfar, Christian 10., som næsten regerede i 35 år indtil sin død i 1947.

I kongens modsatte arm ses prins Ingolf, som i 1968 frasagde sig sin titel som prins. Billedet er dateret til 1940. Året, hvor dronning Margrethe er født.

Kronprinsesse Ingrid og prinsesse Margrethe

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, Reimert Kehlet. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, Reimert Kehlet.

Mor og datter ses her i det, der ligner en munter stund i 1941. Prinsesse Ingrid blev kronprinsesse af Danmark, da hun 24. maj 1935 giftede sig med med kronprins Frederik.

I 1947 blev hun dronning af Danmark, da hendes svigerfar, Christian 10., døde.

Prinsesse Benedikte og prinsesse Margrethe

Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, Ebba Neergaard. Vis mere Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, Ebba Neergaard.

I 1944 bliver prinsesse Margrethe storesøster til prinsesse Benedikte. Det er de to, som hofdame Ebba Neergaard her har foreviget i 1945.

Året efter bliver prinsesse Margrethe storesøster igen, da prinsesse Anne-Marie kommer til verden.

Prinsesse Margrethe

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling.

En niårig prinsesse Margrethe har fået en is og er på plads til Fagenes Fest på Østerbro i København.

Prinsesse Margrethe og Frederik 9.

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, Aage Jespersen. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, Aage Jespersen.

Vi springer knap ti år frem i tiden til 16. april 1958.

Her fylder prinsesse Margrethe 18 år, og her ses i hun i selskab med sin far på vej til sit første statsråd.

Statsrådet er et møde mellem regenten, statsministeren og de øvrige ministre, hvor regenten underskriver de love, som Folketinget har vedtaget.

Prinsesse Margrethe

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling.

81-årige dronning Margrethe har næsten lige været på statsbesøg i Tyskland. På dette billede er det det dog en 23 år gammel prinsesse Margrethe, som har taget turen til Indien.

Her er hun på besøg på Larsen og Toubros fabrikker 11. november 1963.

Dronning Margrethe og prins Henrik

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling.

Vi springer ti år frem i tiden igen, og her er der sket en hel del.

Prinsesse Margrethe er ikke længere prinsesse. Hun er blevet dronning efter sin fars død 14. januar 1972.

Da hun studerer ved London School of Economics i 1965, møder hun den franske greve Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat. De to bliver gift i 1967.

Her ses de to sammen til stabelafløbningen af færgen M/S Dronning Margrethe II på Nakskov Skibsværft 14. marts 1973.

Dronning Margrethe, prins Henrik, kronprins Frederik og prins Joachim

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling.

I 1968 bliver tronarvingen kronprins Frederik født, og året efter følger prins Joachim.

Her ses hele familien til stabelafløbning på to superfærger til Storebælt M7F Kronprins Frederik og M/F Prins Joachim.

Dronning Margrethe, præsident Bill Clinton, prins Henrik og statsminister Poul Nyrup

Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, The White House Photographer. Vis mere Foto: Den Kongelige Fotografisamling, Kongernes Samling, The White House Photographer.

I 1997 fik Danmark sit første officielle statsbesøg af en amerikansk præsident.

Og det var selvfølgelig dronning Margrethe, der fik Bill Clinton som bordherre.