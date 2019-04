Når Dronningens lillesøster prinsesse Benedikte på mandag fylder 75, kan hun se tilbage på et langt og godt liv.

Men også et liv fyldt med frygt. For kidnapning.

Ifølge en ny biografi, 'Benedikte – en kongelig prinsesse', var frygten specielt udtalt midt i 1970'erne.

Her stod familien højt på listen over de adelige familier i Tyskland, det gav størst gennemslagskraft at kidnappe.

Fakta om prinsesse Benedikte Prinsesse Benedikte fylder 75 år den 29. april. Hun er fire år yngre end søster Margrethe

Benedikte er nummer 11 i den danske tronfølge

Hun blev i 1968 gift med den tysk-svenske prins Richard af Berleburg

Parret har tre børn: Gustav, Alexandra og Nathalie

Selv om hun ikke er bosiddende i Danmark, har hun egen hofstat med fire ansatte

Benedikte er jævnligt i Danmark. Bl.a. i forbindelse med de mange protektioner

Blandt hendes helt store interesser er ridesport og spejderbevægelsen

I 2017 mistede prinsesse Benedikte sin mand, prins Richard.

»Jeg kan huske, at jeg pludselig ikke måtte være ude i skolegården mere, og min far sagde, at vi ikke måtte tale med nogen, vi ikke kendte,« fortæller sønnen Gustav i biografien.

Det var dén tids mest frygtede terrororganisation, Rote Armee Fraktion, der skabte frygten i familien.

Rote Armee Fraktion udsprang af studenteroprøret i slutningen af 1960'erne, hvor ikke mindst Vietnamkrigens brutalitet sendte ungdommen på gaden over hele verden.

Men der skulle ikke gå mange år, før protester og demonstrationer langtfra var et stærkt nok signal at sende til magthaverne.

I hvert fald mente en håndfuld unge tyske studerende, at den statslige brutalitet skulle besvares med samme – hvis ikke værre – midler.

Med udenlandske grupperinger som forbilleder og inspireret af Den Røde Hær blev den venstreekstremistiske terrorgruppe dannet.

Snart blev de berygtet for bombeattentater, mordbrande og drab på politikere og erhvervsledere.

Men bortførelser og gidseltagninger var også midler, som Rote Armee Fraktion, anført af bl.a. Andreas Baader og Ulrike Meinhof, ofte tog i brug.

Ulrike Meinhof og Andreas Baader var i de spæde år ledere af terrorgruppen Rote Armee Fraktion. Foto: STF

Ikke mindst gruppens kapring af et Air France-fly med 246 passagerer i 1976 trak overskrifter og skabte rædsel i store dele af verden.

Kidnapning af fremtrædende personer blev oftest brugt som middel til at opnå indrømmelser eller løsladelse af fængslede 'brødre' og 'søstre'.

Gruppen var drevet af et stærkt had mod 'systemet', og det system var også Tysklands adelige familier en del af.

Midt i 1970'erne, hvor Rote Armee Fraktion var yderst aktiv, var prinsesse Benediktes ældste datter, Alexandra, fyldt fem, Nathalie var lige født, mens sønnen Gustav var seks og netop begyndt i skolen.

Prinsesse Benedikte med sine tre børn: Gustav, Alexandra og Nathalie. Foto: Jørgen Jessen

Han husker, hvordan politiet blev tilkaldt, fordi en fremmed kvinde havde kigget lidt for interesseret på hans leg i skolegården.

Og husker, hvordan truslen om kidnapning tog til i en sådan grad, at deres far, nu afdøde prins Richard, insisterede på, at prinsesse Benedikte for en tid flyttede i sikkerhed i Danmark med børnene.

»Efter en periode flyttede vi hjem igen. Fra da af blev vi altid kørt i skole og ad forskellige ruter,« fortæller han i bogen.

Det var i samme periode, at også fødselaren, prinsesse Benedikte, fik strenge instrukser fra sin mand.

Fra nu af, insisterede han på, var det slut med at køre bil alene. Af sikkerhedsgrunde skulle der altid en chauffør på.

Dét krav måtte Benedikte acceptere. I sikkerhedens og frygtens navn. Men én ting accepterede hun ikke. Hun insisterede på at køre selv.

Prinsesse Benedikte er nemlig ifølge bogen en fremragende bilist og elsker at køre bil. Så med undtagelse af, når hun udfører sine officielle pligter i Danmark, må chaufføren nøjes med at sidde på passagersædet.

'Benedikte – en kongelig prinsesse' er netop udkommet på Politikens forlag