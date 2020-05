Det var ikke kun Dronningen, der kunne glæde sig over at blive fejret på sin fødselsdag den 16. april. Den danske ‘Hong Kong-milliardær’ Hans Michael Jebsen havde også noget at glæde sig over.

Han var nemlig en af tre personer, som Dronningen belønnede med den fornemme titel som kammerherre på sin store runde dag. Titlen som kammerherre blev tidligere tildelt en fremtrædende embedsmand med adgang til kongens gemakker, men i dag anvendes den kun som ærestitel.

Med udnævnelsen skriver 63-årige Jebsen, der har tjent en formue som fjerde generation i den verdensomspændende handelsvirksomhed Jebsen & Co. Ltd, sig ind i rækken af danske milliardærer, der er blevet kammerherre.

Eliteforsker Christoph Ellersgaard fra CBS peger på, at det er en tendens, man har set de senere år. Hvor titler som kammerherre tidligere primært har været givet til grever, baroner og andre adelsfolk, ser man nu i større stil, at nogle af Danmarks rigeste erhvervsfolk bliver smykket med titlen.

»Det er en ny adel, der er på vej - i form af nogle af de her meget rige familier, som også giver kongehuset gaver, og som også knytter sig til kongehuset,« siger han og tilføjer, at det også hænger sammen med kongehusets tætte forbindelser til nogle af Danmarks rigeste personer.

Hans Michael Jebsen er da også rykket tæt på kongehuset.

Han overtog allerede det Hong Kong-baserede familieimperium i en alder af 23 år grundet sin fars tidlige død og farbroderens efterfølgende slagtilfælde.

Siden har han blandt andet givet prins Joachim en kærkommen økonomisk håndsrækning, da prinsen blev skilt fra prinsesse Alexandra. Hele 18 millioner investerede Jebsen i den kongelige kro Schackenborg Slotskro, som han siden har ejet i fællesskab med prins Joachim.

Hans Michael Jebsen med sin kone, Desiree, og kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft Vis mere Hans Michael Jebsen med sin kone, Desiree, og kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft

Familien Jebsen har også gjort sig bemærket gennem selskabet Stenbjerg Ejendomme, hvor Jebsen er kendt for at købe og istandsætte historiske ejendomme i blandt andet familiens hjemby Aabenraa.

Ifølge JydskeVestkysten ejer han over 100 af slagsen, heriblandt Oreby Slot på Lolland samt godserne Nedergaard og Charlottenlund

Han er da også allerede tidligere blevet udnævnt til både ridder af dannebrog samt hofjægermester.

Den nye titel skal ses som noget af en ære, fortæller forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste og deres tætte forhold til kongehuset.

Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen er også kammerherre. Foto: Henning Bagger Vis mere Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen er også kammerherre. Foto: Henning Bagger

»Det er meget fornemt at blive udnævnt til kammerherre på Dronningens fødselsdag,« siger han og tilføjer:

»Det er jo en slags tak for tro tjeneste i mange år«.

Formand for Dansk Adels Forening Anna Von Lowzow fortæller, at når erhvervsfolk bliver udnævnt til kammerherre, skal det ses som en anerkendelse af, hvilken betydning deres forretning har haft for Danmark og dansk erhvervsliv.

Hun er selv adeligt født og gift med godsejer og kammerherre Klaus von Lowzow.

Hun har flere gange mødt Hans Michael Jebsen, som hun mener har gjort meget godt for Danmark.

»Han har brugt rigtig mange penge i Danmark på at sætte en masse ting i stand - blandt andet en masse kroer. Jeg ved, at han er utroligt vidende om Danmark og danmarkshistorien. Jeg ved ikke, hvorfor han er udnævnt, men han er i forvejen hofjægermester, fordi han har en stor grund nede på Sydsjælland - og så er det en naturlighed, at han bliver kammerherre,« siger hun.

Hans Michael Jebsen har i over 30 år været gift med Désirée Jebsen, der er født som tysk rigsgrevinde af Schaffgotsch.

De har sammen fem børn, og parret blev blandt andet landskendt, da de medvirkede i en dokumentar om kostskolen Herlufsholm, hvor deres børn skulle gå.

Man skal kunne tåle rampelyset, hvis man bliver kammerherre. Her ses prinsesse Marie og prins Joachim, der hilser på hofmarskal og kammerherre Michael Ehrenreich i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Man skal kunne tåle rampelyset, hvis man bliver kammerherre. Her ses prinsesse Marie og prins Joachim, der hilser på hofmarskal og kammerherre Michael Ehrenreich i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Familien bor fortsat i Hong Kong, og Hans Michael Jebsen har tidligere fortalt, at det er meningen, at en af hans sønner på et tidspunkt skal ind i familievirksomheden.

I et interview med JydskeVestkysten i anledning af sin 60-års fødselsdag fortalte han, at han ikke bryder sig om at være midtpunkt:

»At blive 60 år er en mærkedag, som enten skal fejres i stort format eller springes over. Jeg har valgt det sidste, da jeg har det frygteligt med at være midtpunkt. Det er ikke mig,« forklarede erhvervsmanden.

Opmærksomheden må han dog nok vænne sig til. For som kammerherre er det meningen, at man skal bistå Dronningen ved blandt andet statsbesøg.