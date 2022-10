Lyt til artiklen

Det er ikke kun familiære problemer, der tynger i Kongehuset for tiden.

Ligesom alle andre kan Dronningen også se frem til en forøget el- og varmeregning, og den må den kongelige familie selv dække.

Det bekræfter Kongehuset over for finans.dk

»Elregningen for Amalienborg stiger ligesom for alle andre, men hvor stor stigningen bliver, har vi ikke de præcise tal for på nuværende tidspunkt. Kongehuset betaler selv for el og varme i residens boligerne på Amalienborg,« skriver Kongehusets kommunikationsafdeling i en mail til mediet.

Der er højt til loftet på Amalienborg, og der bliver brugt meget strøm og varme. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er højt til loftet på Amalienborg, og der bliver brugt meget strøm og varme. Foto: Bax Lindhardt

Af Kongehusets årsrapport fra 2021 fremgår det, at dronning Margrethe i 2021 havde en udgift til el og varme på 2,5 millioner kroner, hvilket var 200.000 kroner mere end året før.

De øgede udgifter til vand og varme var med til, at de samlede ejendomsomkostninger steg til 4,9 millioner kroner i 2021, hvilket var 0,4 millioner kroner mere end i 2020.

»Den mindre stigning skyldes blandt andet øgede udgifter til varme og el,« står der i årsrapporten.

Det er i rapporten ikke nærmere udspecificeret, hvordan el- og varmeforbruget er fordelt på de kongelige slotte.

Der er mange kvadratmeter at varme op op Amalienborg, og det kan ses på varmeregningen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er mange kvadratmeter at varme op op Amalienborg, og det kan ses på varmeregningen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Udgiften til vand og varme bliver dækket af den statsydelse, som Dronningen modtager – den såkaldte apanage. Den var i 2021 på 87,2 millioner kroner.

Statsydelsen dækker udgifter til løn, varer og tjenesteydelser samt til indvendig vedligeholdelse af de slotte, som staten stiller til rådighed for Dronningen.

Derudover modtager både kronprinsparret samt prins Joachim årpenge.

Dronningen bor primært på Amalienborg i København, hvor også kronprinsparret bor. Derudover har prinsesse Benedikte også en lejlighed i et af palæerne, ligesom prins Joachim og prinsesse Marie også bor på Amalienborg, når de er i Danmark.

Kronprinsparret har også haft øgede udgifter til el og varme. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kronprinsparret har også haft øgede udgifter til el og varme. Foto: Liselotte Sabroe

Af årsregnskabet for Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge fremgår det, at også kronprinsparret i 2021 havde øgede udgifter til el og varme.

Parret modtog samlet 21,5 millioner kroner i årpenge, hvoraf 2,1 millioner kroner er øremærket til kronprinsessen.

Parret måtte i 2021 betale 1,02 millioner kroner til el og varme. Det var noget højere end i 2020, hvor beløbet lød på 860.000 kroner.

Dog kan Kongehuset glæde sig over at de medlemmer, der modtager årpenge, hverken skal betale indkomstskat, registreringsafgift eller grøn ejerafgift.

Desuden får de refusion af moms, der dog er begrænset til en procentdel af statsydelsen svarende til den gældende momssats.

I 2021 havde Dronningen fået en momsrefusion på 7,4 millioner kroner, mens kronprinsparret havde fået 2,7 millioner kroner i momsrefusion.

Foruden de statsejede slotte, som Dronningen og kronprinsparret bebor – herunder Amalienborg og Fredensborg – ejer Kongehuset selv Marselisborg, en jagtejendom i Trend Skov samt det franske vinslot Château de Cayx. Udgifterne til disse ejendomme dækkes fra et såkaldt rammebeløb til Dronningen, som er en del af hendes apanage.