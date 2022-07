Lyt til artiklen

Kongehuset vil i aften offentligt vise deres støtte til ofrene ved skyderiet i Fields.

Tirsdag aften klokken 20.00 afholdes der en mindehøjtidelighed udenfor Fields i Københavns Ørestad til ære for de tre personer, der søndag aften blev dræbt under et voldsomt skyderi i storcentret.

Statsminister Mette Frederiksen og Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen vil holde tale, ligesom koret Ungklang og Andreas Odbjerg vil optræde.

Desuden vil kronprins Frederik og hans søn prins Christian deltage og vise deres støtte, skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.

Allerede søndag udsendte Kongehuset en fælles udtalelse fra dronning Margrethe og kronprins Frederik, hvor det lød:

'Vi har her til aften modtaget den chokerende meddelelse om de alvorlige hændelser i København tidligere i dag. Vi kender endnu ikke tragediens fulde omfang, men det ligger allerede fast, at flere mennesker har mistet livet, og at endnu flere er såret. Vores tanker og dybeste medfølelse er hos ofrene, deres pårørende og alle dem, som er berørt af tragedien.'

De fortsatte:

'Situationen kalder på sammenhold og omsorg, og vi ønsker at rette en stor tak til politiet, beredskabet og sundhedsmyndighederne for deres hurtige og effektive indsats i disse timer.'

