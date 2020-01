Dronning Margrethes yngste barnebarn og kongehusets yngste prinsesse bliver i dag otte år gammel.

Det er selvfølgelig ingen anden end prinsesse Athena, som har fødselsdag. Hun er datter af prins Joachim og prinsesse Marie.

Og som de fleste andre helt normale danske piger, der har fødselsdag, bliver den store dag markeret på de sociale medier.

Det danske kongehus har således delt to søde billeder af prinsessen på Instagram.