Prins Felix fylder i dag 20 år, og nu deler Kongehuset et privat billede af prinsen.

Det er endda prins Joachim, der midlertidigt er kongelig hoffotograf. Han har nemlig taget billedet af sin smilende søn i den sydfranske morgensol.

Billedet afslører, at morgenmaden består af Kellogg's Coco Pops, mysli, havregryn og marmelade.

Prins Felix er lige nu på ferie hos sin far og prinsesse Marie på Cayx, og i dag venter der en ekstra fødselsdagsgave, når Tour de France-rytterne kommer forbi den danske kongefamilies vinslot.