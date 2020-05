Med fire minutters forsinkelse ankom prinsesse Ingrid af Sverige til sit bryllup med den danske kronprins Frederik.

Hun blev ført op ad kirkegulvet af sin far, mens orgeltonerne fra salmen 'Den sigende dag' lød - og kort efter kunne de udveksle deres 'ja' med hinanden.

Denne søndag er det præcist 85 år siden, at de to blevet smedet sammen. Og i den forbindelse har det danske kongehus delt en række billeder fra den historiske begivenhed, ligesom man har genfortalt historien.

Det storslåede bryllup fandt sted i Storkyrkan i Gamla Stan i den svenske hovedstad den 24. maj 1935.

Efter vielsen tog det nygifte par ud på en karettur gennem Stockholms gader, hvor flere tusinde stod klar til at fejre dem med flag og balloner.

'Både svenskere og tilrejsende danskere fyldte godt op på fortovscaféerne, og mange mødte hinanden i en 'broderskaal', som det hed i avisen dagen efter,' oplyser Kongehuset på sin hjemmeside.

På Stockholm Slot ventede der brudeparret en gallafrokost, der blandt andet bestod af skildpaddesuppe, pighvarfilet, andebryst og jordbærsoufflé.

Under middagen holdt brudens farfar, Gustav 5., en tale:

'Her sagde den svenske Konge blandt andet: 'Min elskede Ingrid! Du har været en Solstraale for din Farfar paa hans gamle dage… Vi vil aldrig glemme dig,' oplyser Kongehuset.

Efter frokosten tog den nyslåede kronprinsesse afsked med sin familie og sit fædreland, før hun sammen med sin mand satte kurs mod København om bord på Kongeskibet Dannebrog.

'Fra kajen sang folkemængden med på 'Du gamla, du fria', og ovenover passerede 36 flyvere, der dannede formation til et F og et I,' skriver Kongehuset.

I Danmark fejrede man også brylluppet.

'Mange borgere havde den 24. maj sat billeder af kronprinsesse Ingrid i vinduerne, og fra landets bagere blev der solgt Ingrid-Konfekt og Ingrid-Kager, til når man om formiddagen skulle stille radioen ind på Stockholm for at høre bryllupsreportagen,' oplyses det på Kongehusets hjemmeside.

Med 84 kanonskud blev kronprinsparret budt velkommen til hovedstaden to dage efter brylluppet.

To gange trådte parret den dag ud på balkonen på Christian VII’s Palæ på Amalienborg, og under den anden tur talte kronprins Frederik til den store folkemængde, der havde forsamlet sig på pladsen:

''Tusind Tak allesammen for den pragtfulde Modtagelse, De har givet mig og min Brud i dag. Lad da min første Handling, efter at jeg har ført min Brud hertil, være sammen med Dem alle at udbringe et Leve for vort Fædreland. Danmark Leve!',' sagde han.