I dag, onsdag, fylder hele Danmarks kronprinsesse, Mary, 48 år.

Og det har kongehuset selvfølgelig fejret på de sociale medier, hvor de har delt et billede af den mørkhårede prinsesse.

'Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen har fødselsdag og fylder i dag 48 år,' skriver kongehuset til billedet.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen har fødselsdag og fylder i dag 48 år. Foto: Daniel Stjerne

Det er ikke kun den 48-årige fødselsdag, som kronprinsesse Mary kan fejre i år.

I år er det nemlig også helt præcist 20 år siden, at hun mødte sin ægtemand, kronprins Frederik.

De to mødte hinanden under OL i Sydney i 2000 og blev altså så forelsket, at de senere valgte at blive mand og kone.

Parret har i dag fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, som i øjeblikket bor i den schweiziske by Verbier med deres mor og far.

Det skyldes, at børnene skal gå på Lemania-Verbier International School i 12 uger.

Fødselsdagsbarnet kronprinsesse Mary blev i oktober måned udnævnt til rigsforstander, hvilket betyder, at hun kan fungere som dronning Margrethes stedfortræder, hvis det skulle blive nødvendigt.

»Det er en stor ære, og jeg er dybt rørt over den tillid, der er blevet vist mig,« sagde kronprinsesse Mary til B.T. i forbindelse med udnævnelsen.

Kronprinsessen er oprindelig uddannet fra University of Tasmania, hvor hun har en kombineret bachelorgrad i handel og jura.