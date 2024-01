Kongehuset bliver dyrere i fremtiden. Sådan lyder budskabet fra finansminister Nicolai Wammen (S) fredag.

Og det er næppe tilfældigt, at den nyhed kommer midt i euforien over det kommende tronskiftet, mener kongehuseksperter, der vurderer, at det varsler om nye planer for Kongehuset.

»Tronskiftet er jo en meget god anledning til at komme med sådan en melding, for nu er der meget opmærksomhed om Kongehuset. Og der er meget stor fokus på, hvor stort et arbejde dronning Margrethe har gjort for Danmark, og hvor vigtigt og betydningsfuld Kongehuset er.«

Sådan lyder det fra historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Der skal fremover afsættes flere penge til kongehuset, har finansministeren meddelt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Der skal fremover afsættes flere penge til kongehuset, har finansministeren meddelt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Timingen kunne ikke have været bedre i forhold til, at Kongehuset er noget, man vil opgradere og satser mere på i fremtiden,« tilføjer han.

Det var tirsdag, at det kom frem, at Statsminister Mette Frederiksen (S) i et udkast havde anmodet Finansudvalget om, at det nye kongepar skal overtage Dronningens apanage på omkring 89 millioner kroner oven i de 22 millioner kroner, som parret i forvejen modtager.

Hvordan pengene skal fordeles mellem de kongelige, fremgår ikke, men den nye ordning skal være midlertidig indtil en ny lov vedrørende kongehusets apanage er blevet vedtaget.

Onsdag meddelte finansministeren så, at udgifter til kongehuset samlet set vil stige fremover.

Det bliver dyrere for danskerene at få en ny regent. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det bliver dyrere for danskerene at få en ny regent. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Historiker og kongehusekspert Sebastian Olden Jørgensen er ikke overrasket over, at Kongehuset fremover vil blive dyrere.

»Det er virkelig interessant, og det skal blive virkelig interessant, når vi får mere at vide om, hvad det skal betyde, og om det betyder et mere aktivt kongehus.«

Ifølge Wammen vil regeringen blandt andet 'se positivt' på at give flere penge til vedligeholdelse af de kongelige slotte.

Det er den udvendige vedligeholdelse af slottene, der er Statens ansvar, mens Kongehuset selv står for den indvendige vedligeholdelse.

Det øgede slotsbudget overrasker heller ikke Sebastian Olden Jørgensen.

»Det kan tyde på, at der har været et vedligeholdelsesefterslæb,« siger han.

Men med de øgede udgifter, vokser forventningerne også til, at Kongehuset skal levere noget til gengæld.

»Kongehuset må have nogle ideer om at gøre noget andet eller noget mere, og det har åbenbart fået det politiske system med på det, og nu varsler det politiske system, at det kommer til at koste flere penge.«

Det nye kongepar kommer til at hedde Frederik X og dronning Mary. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det nye kongepar kommer til at hedde Frederik X og dronning Mary. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det betyder, at der er nogle planer, og at der er noget enighed om det. Så meget enighed, at man vil forberede offentligheden på den lidt ubehagelige nyhed om, at der skal bruges flere penge,« siger Olden Jørgensen.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen behøver det dog ikke at være dårligt nyt for den danske økonomi, at der skal bruges flere penge for Kongehuset. Han peger på, at Kongehuset også skaber værdi for Danmark.

»Der er kommet opmærksomhed omkring, at Kongehuset er vigtigt for vores omdømme i udlandet, og det kan man jo se fra den store interesse fra de udenlandske medier i forhold til tronskiftet. Kongehuset har værdi i forhold til at skaffe opmærksomhed omkring vores land i udlandet,« siger han.

Men hvordan harmonerer de øgede udgifter med Dronningens vision om at slanke Kongehuset, hvilket hun flere gange har givet udtryk for – blandt andet, da hun fratog prins Joachims børn deres kongelige titler?

»Det, man kunne få en folkemodstand imod, er, hvis der er for mange mennesker, der skal betales penge til. Men det her med årpenge til dronning Margrethe og penge til slottene er noget andet, for dronning Margrethe er en helt særlig person, da hun har været statsoverhoved. Og slottene er også vigtige, da de repræsenterer noget kultur og historier, som udenlandske turister kan se,« siger Hovbakke Sørensen og tilføjer:

»Det er noget andet at satse mere på dronning Margrethe og slottene frem for måske nogle af de personer i Kongehuset, som måske alligevel ret hurtigt glider ud i periferien.«

