For nylig måtte Sveriges prinsesse Madeleine i sidste øjeblik aflyse en rejse hjem til Sverige.

Hun bor til daglig i Florida i USA og skulle have deltaget i et officielt velgørenhedsarrangement i sit hjemland, men måtte pludselig melde fra, da hendes ældste datter, niårige prinsesse Leonore, var kommet til skade.

Prinsesse Leonore var faldet under en leg og havde brækket albuen, hvilket lægerne vurderede krævede en tur på operationsbordet, som dog ikke bare kunne lade sig gøre – og det udsatte turen.

Men nu er der godt nyt fra det svenske kongehus, der har måttet vente en uge på den lille prinsesses operation.

»Prinsesse Leonore er blevet opereret og har armen i gips,« lyder det fra det svenske hofs informationschef, Margareta Thorgren, til Svensk Damtidning.

I midten ses den svenske prinsesse Madeleine med ægtemanden Christopher O'Neill og deres tre børn, prinsesse Adrienne, prins Nicolas og prinsesse Leonore til dåben af den yngste prinsesse Adrienne i Stockholm i 2018. Foto: Henrik Montgomery/TT Vis mere I midten ses den svenske prinsesse Madeleine med ægtemanden Christopher O'Neill og deres tre børn, prinsesse Adrienne, prins Nicolas og prinsesse Leonore til dåben af den yngste prinsesse Adrienne i Stockholm i 2018. Foto: Henrik Montgomery/TT

I forbindelse med aflysningen har den svenske dronning Silvia udtrykt sympati overfor, at hendes sidstfødte arving valgte at droppe velgørenhedsarrangementet i Sverige til fordel for at blive i USA og vente på sit barns operation.

»Prinsesse Madeleine har gjort alt, hvad hun kunne for at komme. Samtidig indså hun, at hun må være ved sin lille datter, når hun bliver opereret,« fortalte den svenske dronning til Expressen.

»Jeg tror, at alle er forstående, men det er klart, det er ikke nemt. Det er ikke nemt for lille Leonore, og det er ikke nemt for forældrene.«

Prinsesse Madeleine har sammen med sin ægtemand Christopher O’Neill og deres tre børn – 9-årige prinsesse Leonore, 7-årige prins Nicolas og 5-årige prinsesse Adrienne boet i USA siden midten af 2010erne.

Det er dog for nylig blevet meldt ud, at den svenske prinsessefamilie har sat deres amerikanske villa til salg for at vende hjem og bo i Sverige til sommer.