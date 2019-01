Sidste år i maj løb flere end 70.000 danskere med, da 'Royal Run' blev afholdt i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

I år bliver succesen gentaget.

Det oplyser Kongehuset selv i en pressemeddelelse.

'2. pinsedag 2019 er der lagt op til en løbefest, når Hans Kongelige Højhed Kronprinsen endnu engang møder danskerne i løbesko', lyder det.

ARKIVFOTO af kronprins Frederik under Royal Run i Aarhus sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO af kronprins Frederik under Royal Run i Aarhus sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Royal Run finder dermed sted den 10. juni i Aarhus, Aalborg og København/Frederiksberg.

»Jeg ser frem til, sammen med resten af Danmark, at tilbringe en dag i motionens tegn. Det er mit håb, at mange igen får lyst til at udfordre sig selv og røre sig i nogle smukke rammer rundt omkring i landet,« fortæller kronprins Frederik og fortsætter:

»Sidste år var en fantastisk dag. Det vil glæde mig at se rigtig mange gengangere i år – men også nye, der har fået blod på tanden.«

Royal Run er ifølge Kongehuset ikke et klassisk motionsløb med sluttiden i højsædet.

Det er muligt både at løbe og gå på alle distancer, og der er særlige miles for familier, der vil tage barnevognen med ud på ruten. Ligesom sidste år.

Som noget nyt skydes Royal Run 2019 i gang allerede den 1. juni, når Kronprinsen løber på Færøerne.

Ni dage senere åbner Kronprinsen så Royal Run i Danmark ved at løbe One Mile i Aarhus. Derefter løber han fem kilometer i Aalborg, før han efter planen slutter af med at løbe ti kilometer i København og på Frederiksberg.

