Der har været en masse praktik forbundet med at skifte dronning Margrethe ud med kong Frederik.

Nu melder kongehuset selv ud, at to institutioner under Aarhus Universitet og Københavns Universitet skifter navn som følge af tronskiftet.

For det, der før hed Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, hedder nu fremover Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Det samme gælder det tidligere Crown Princess Mary Center på Københavns Universitet, der nu har fået en dansk opgradering til Dronning Marys Center.

De to tværfaglige forskningscentre, der har henholdvis Kongen og dronningen i deres bestyrelser, har allerede fået foretaget navneforandringen.

Tidligere har blandt andet også Mary Fonden skiftet navn til Dronning Marys Fond, mens eksempelvis Kronprinsesse Marys Bro, der forbinder Frederikssund og Hornsherred over Roskilde Fjord, fastholdt sit navn.

