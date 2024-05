Prins Harry har givet en britisk rigmand den kolde skulder og har sagt nej tak til at deltage i årets største jetset bryllup. Hans kone Meghan er begyndt at sælge eksklusiv marmelade. Og så er der endelig lidt nyt om prinsesse Kate.

I denne uge tager vi pulsen på det kriseramte britiske kongehus. Og der er nok at tage fat på.

For hvorfor nægtede prins Harry at overnatte i en kongelige bolig under sit nylige besøg i England? Hvorfor har Meghan Markle fået en opsang af Nigerias første dame? Og hvem kommer egentlig til at stå på balkonen til et meget vigtigt kongeligt arrangement om få uger?

Følg med i denne uges udgave af ‘Kongehuset bag kulissen’, hvor vi tager pulsen på det britiske kongehus.

Vært: Silla Bakalus, B.T.s kongehusreporter

Gæst: Lone Theils, journalist, forfatter og englandskorrespondent

Producer: Kasper Riising

Programansvarlig:Laura Hellensberg Abildgaard

