Et af de mere spektakulære rygter om prins Harry og hertuginde Meghans kommende barn er, at parret ville opdrage barnet kønsneutralt. Men det afviser det britiske kongehus nu.

»Det er en fuldstændig falsk historie,« siger en talsperson for kongehuset til Hello! Magazine.

Vanity Fair mente ellers at vide, at parret ville opdrage barnet - hvis køn endnu ikke er offentliggjort - kønsneutralt.

Mediet skrev, at de havde talt med en 'kilde' fra hertuginde Meghans baby shower, som blev afholdt i New York i sidste uge.

»Meghan har talt med nogle af sine venner om fødslen og hvordan hun og Harry planlægger at opdrage deres barn. Hendes præcise ord var 'flydende',« lød det fra kilden til Vanity Fair, som fortsatte:

»Hun sagde, at de vil opdrage barnet med en flydende tilgang til køn og at de ikke vil trække kønsstereotyper ned over hovedet på barnet.«

Det betød ifølge kilden, at barnet for eksempel ikke ville blive påduttet lyseblå og legetøjsbiler, hvis det er en dreng, men på den anden side heller ikke ville blive tvunget i lyserødt og at lege med dukker, hvis det bliver en pige.

Men det er tilsyneladende løgn.

Prins William og hertuginde Kate med deres to ældste børn prins George og prinsesse Charlotte. Foto: BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Det britiske kongehus holder sig da heller ikke tilbage med traditionelle pige- og drengefarver til de royale børn.

Prins William og hertuginde Kate har børnene prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis, som ofte ses i henholsvis blå, lyserød og blå ved offentlige arrangementer.

Hertuginde Meghan fejrede sit baby shower i hele fem dage i New York sammen med 15 veninder. Her troede flere, at de kunne gætte sig til barnets køn ved at se på udsmykningen.

Men forgæves. Farverne var nemlig holdt kønsneutrale.