Onsdag meddelte kongehuset, at prins Joachm og prinsesse Marie flytter til Paris.

Prins Joachim er inviteret til at deltage i den øverste af de franske militære uddannelser.

»Hvor parret skal bo vides endnu ikke,« lyder det fra Lene Balleby, som er kommunikationschef i kongehuset.

Det er først til sommer, at prins Joachim og prinsesse Marie rykker sydpå, og derfor er man endnu ikke begyndt at lede efter sted at bo.

Fra kongehuset kommunikationsafdeling oplyser man, at tanken er, at børnene skal gå i fransk skole.

Grunden til flytningen er uddannelsen, så det har ikke være prinsesse Marie, som gerne ville have familien tilbage til Frankrig.

Prinsesse Maries hverdag byder på de samme opgaver, men det bliver bare styret fra det franske i stedet fra Danmark, oplyser Lene Balleby.

»Opholdet i Frankrig medfører ingen ændringer i parrets forbindelser til deres protektioner og samarbejdspartnere,« siger hun og fortsætter:

»Prinsen vil ikke kunne deltage i samme antal officielle aktiviteter, som han ellers normalt gør.«

Prins Joachim og prinsesse Marie tager deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, med.

»Det er jo et smart træk på to måder. Prins Joachim kan få sig en uddannelse, og børnene får et fransk input,« siger kongehusekspert Søren Jakobsen.

Han forklarer, at det generelt er et smart træk af prins Joachim at bygge videre på sin militære uddannelse, også fordi han ikke lykkedes som godsejer.

»Nu kan han få sig en høj uddannelse, og på den måde er der jo mulighed for, at han kan skabe sig en karriere indenfor militæret,« siger Jakobsen og uddyber:

»Det har været en smule usikkert, hvad Prinsen har lavet i sin stilling i militæret indtil videre, men nu er der altså en mulighed for at tage det videre.«

At prins Joachim og prinsesse Marie vil være mindre at se i Danmark til de officielle arrangementer er også til gavn for kongehuset, forklarer han videre.

Det vil nemlig give plads til kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, så de kan sætte sig i stilling til at overtage regentsposten en dag.