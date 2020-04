I anledningen af dronning Margrethes 80-års fødselsdag har Kongehuset torsdag afsløret to nye portrætbilleder af majestæten.

På begge billeder står hun i slotsparken ved Fredenborg Slot side om side med gravhunden Tilia - som oprindeligt var prins Henriks hund.

Årsagen til, at billederne er blevet taget netop der, skyldes, at slotsparken har en særlig plads i Dronningens hjerte:

»Jeg elskede, når vi boede herude. Man kunne fare ud i parken og lege og more sig og have det pragtfuldt,« har Dronningen ifølge Kongehuset fortalt om sine barndomsminder fra Fredensborg.

Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen Vis mere Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

I forbindelse med sin 80-års fødselsdag har dronning Margrethe i efteråret og vinteren sidste år ladet sig portrættere af fotograf Per Morten Abrahamsen i Christian IX’s Palæ på Amalienborg og på Fredensborg Slot.

De nye portrætter er drypvis blevet offentliggjort her i fødselsdagsugen, og torsdag er to nye billeder af Dronningen blevet afsløret.

Om gravhunden Tilias tilstedeværelse på billederne fortæller fotograf Per Morten Abrahamsen:

»Det er en gave at have en hund med på billedet, for det kontrollerede kan ikke lade sig gøre, når man har et dyr med,« siger han.

Den 16. april er det 80 år siden, at dronning Margrethe kom til verden på Amalienborg som datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid.

I den forbindelse var der denne uge planlagt en lang række arrangementer og fejringer af Dronningen, men som følge af coronaudbruddet er de blevet aflyst.

Dronningen gav sit 'ja' til franskmanden Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat - der efterfølgende blev prins Henrik - tilbage i 1967. De var sammen indtil hans død forrige år.

Sammen fik de to sønner: Kronprins Frederik og prins Joachim.