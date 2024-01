Kongehuset har udgivet en række nye detaljer om, hvordan søndagens tronskiftet i Statsrådet officielt kommer til at finde sted.

Dronningen, Kronprinsen, prins Christian, regeringen og statsrådssekretæren vil være til stede.

Under mødet vil dronning Margrethe underskrive sin abdikationserklæring, og fra det øjeblik er kronprins Frederik blevet til kong Frederik.

Dette vil også manifestere sig rent fysisk, idet dronning Margrethe herefter forlader Statsrådsalen, og Kongen sætter sig på pladsen for bordenden.