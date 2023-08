Den 15. oktober fylder prins Christian 18 år.

Det betyder, at kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste søn dermed bliver myndig, hvilket bliver fejret i stor stil.

Kongehuset har netop offentliggjort programmet for fødselsdagsfejringen, der begynder klokken 12, hvor prins Christian, dronning Margrethe og resten af familien vil vinke til folket på balkonen fra Frederik VIII's palæ på Amalienborg.

Klokken 17 fortsætter fejringen herefter på Christiansborg Slot med et gallataffel, hvor temaet er 'prins Christians egen generation'.

Prins Christian ankommer til greve Henriks konfirmation i Frederikskirken, Den Danske Kirke i Paris i Frankrig, torsdag den 18. maj 2023. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christian ankommer til greve Henriks konfirmation i Frederikskirken, Den Danske Kirke i Paris i Frankrig, torsdag den 18. maj 2023. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det betyder, at gæstelisten udover ungdomspolitikere vil bestå af unge, der har markeret sig indenfor sportens, kunstens og kulturens verden.

Derudover vil Kongehuset i samarbejde med landets kommuner invitere op mod 200 unge fra Rigsfællesskabet idet hele landets kommuner samt Grønland og Færøerne får mulighed for at udvælge to 18-årige til at deltage i festen.

Den 14. november vil prins Christian herefter deltage i et møde i Statsrådet, hvor han vil afgive en erklæring om at overholde grundloven, hvilket betyder, at han herefter kan fungere som rigsforstander.

Kongehuset tilføjer, at prins Christian ikke vil få sæde i statsrådet, før et tronskifte har fundet sted.