Onsdag fik årets Smukfest i Skanderborg lidt ekstra royalt stjernestøv, da kronprinsparret besøgte festivalen med deres to børn prins Christian og prinsesse Isabella.

Et besøg, der ifølge kongehusekspert Søren Jakobsen tegner et rigtigt positivt billede.

»Det viser, de er en moderne familie, der spænder fra ture med kongeskibet rundtomkring i Danmark og nu også er på Smukfest,« sige Søren Jakobsen og tilføjer:

»Det tegner et billede af et kronprinspar, som bliver et moderne indstillet regentpar, der viser alle sider af sig selv. Fra musik til løb, og det er rigtig flot. Det lover godt for fremtiden,« siger han.

Ting som Royal Run og besøg på festival er med til at tegne et billede af et moderne kronprinspar, mener Søren Jakobsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kronprinsparret, prins Christian og prinsesse Isabella var vidt omkring på Smukfest onsdag, hvor Kronprinsen blandt andet overværede koncerten med Suspekt, mens Mary og børnene var til Citybois-koncert.

Selv har kronprins Frederik også historisk været glad for at besøge Smukfest, og så sent som sidste år overraskede Kronprinsen alle ved at gå på scenen under en koncert med Nephew.

Kronprinsen er kendt for sin store interesse for musik, og netop derfor giver det også god mening, at han indvier sine børn i den del af sit liv.

»Det signalerer, at han gerne vil vise sin glæde ved moderne musik på alle planer, og han inddrager dem i det. De kan jo læse om det i bøger, at han rendte rundt på værtshuse og festivaler, så det er fint, han selv tager dem med og viser, at her har jeg været, og her kommer I måske også,« siger Søren Jakobsen og tilføjer:

Hvad synes du om, at Kronprinsparret og deres to ældste børn tager på Smukfest?

»Det er med til at danne et fint billede af et moderne kronprinspar, der også inddrager deres børn.«

Det er naturligvis ikke gået ubemærket hen, at kronprinsfamilien gæstede Smukfest, og flere festivalgæster har da også haft heldet til at knipse en selfie med Kronprinsen.

Ifølge Søren Jakobsen er det positivt at se en royal familie, der ikke er bange for at komme ud blandt danskerne.

»Alternativet ville være, at de slet ikke kom der, for der er lige så mange mobiltelefoner og muligheder for selfies, som der er gæster. Det er godt, de ikke bliver væk. Det er meget uhøjtideligt, og det er rigtig godt,« siger kongehuseksperten.

Hele kronprinsfamilien fotograferet sidste år under familiens besøg på Færøerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det her er en tilføjelse til det nye kapitel om det, vi kan forvente os af regentparret, og det lover godt,« tilføjer han.

Søren Jakobsen påpeger desuden, at selvom det ser nemt ud, så er det ikke bare sådan lige for en kronprinsfamilie at besøge en festival.

»Det er dejligt, at det sikkerhedsmæssigt kan lade sig gøre, for det er jo ikke noget, han bare lige selv kan bestemme. Det skal aftales med sikkerhedsfolk, og at han tager både børn og kone med, er et stort kompliment til Smukfest,« siger Søren Jakobsen.

Smukfest varer indtil på søndag og har godt 35.000 betalende gæster pr. dag.