Til oktober slår kongehuset dørene op for de 'almindelige', når prins Christian skal fejre sin 18 års fødselsdag.

Og spørger man kongehuskommentator hos Berlingske, Jakob Steen Olsen, er der en særlig grund til, at prinsens fødselsdag inviterer folket ind på slottet.

»Det er meget enkelt. For det første, er det for at vise den nye generation, han skal regere over, at 'her er jeg.' Og så er det samtidig for at vise, at det ikke er et jetsetmonarki, men at man vil gnide skuldre med de almindelige, og på den måde blive en del af folket,« siger Jakob Steen Olsen i fredagens udgave af podcasten 'Det, vi taler om.'

Siden det onsdag kom frem, at Danmarks kommende kronprins skal fejre den store dag med et gallataffel på Christiansborg, hvor både repræsentanter fra ungdomsorganisationer, unge, der har markeret sig indenfor sport, kunst og kultur – og ikke mindst to 18-årige fra alle landets kommuner er inviteret, har flere spekuleret over beslutningen.

Prins Christian skal fejre sin 18 års fødselsdag med jævnaldrende fra hele Rigsfællesskabet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det var ikke mindst også tilfældet fredag hos panelet i 'Det, vi taler om,' hvor den noget uvante, kongelige invitation grundigt blev analyseret.

Vært, Ditte Okman, stiller blandt andet kongehuseksperten spørgsmålet, hvorvidt beslutningen er taget for at hverve nye royalister i butikken. Til det er svaret fra Jakob Steen Olsen klart:

»Meningsmålinger viser, at de unge ikke er så begejstrede for monarkiet, som de ældre. Hvis man skal imødekomme den nye generation, skal man sende et signal om, at man regerer på almindelige menneskers måde, og er en aktiv del af samfundet,« lyder det.

Selvom fødselsdagen ifølge Jakob Steen Olsen skal afspejle prinsens unge generation, vil ældre traditioner formentlig også være at finde på slottet, når festlighederne finder sted.

I hvert fald, hvis man er de heldige 18-årige, der kommer fra Læsø Kommune.

Her har borgmesteren nemlig udtalt, at hvis man ønsker at komme forrest i køen, der ikke er særlig lang, taget i betragtning af, at der kun vil være 15 18-årige at vælge imellem, ja så skal man bære den nationale Læsødragt.

»Forestil dig, at du skal til dit livs fest, som alle vil til på slottet, og så skal du komme og ligne en eller anden idiot fra Frilandsmuseet. Det er næsten synd,« joker Jakob Steen Olsen.

Dog understreger vært, Ditte Okman, at man trods alt formentlig vil gøre Dronningen stolt med den påklædning.

»Hun vil synes, at det er skæppeskønt. Så hvis du vil i bukserne på prinsen, tror jeg ikke, at det er en dårlig idé,« siger hun.

Prins Christians fødselsdag finder sted 15. oktober på Christiansborg.

Du kan lytte til fredagens udgave af 'Det vi taler om', hvor panelet i første time taler om Karsten Ree, prins Christian og Robert Hansen her: